Обнародованы колоссальные цифры спонсорского контракта Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

За 10 лет сотрудничества с американским производителем спортивной экипировки форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду заработает не менее 162 миллионов евро. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на книгу "Football Leaks 2 — Новые откровения из мира профессионального футбола".

Согласно информации источника, ежегодно за сотрудничество с американской компанией португальский нападающий зарабатывает около 16 миллионов евро. При этом данная сумма может увеличиться еще на четыре миллиона, если футболист выиграет "Золотой мяч" или будет признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

Реклама

Отметим, что производитель спортивной одежды подписал контракт с маркетинговой компанией, которая принадлежит Роналду, в 2016 году. Соглашение рассчитано до 2026 года.

Также мы писали, что Роналду решился пригласить Месси на ужин. С 2008 по 2017 год награду лучшему футболисту сезона "Золотой мяч" делили между собой исключительно Роналду и Месси.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама