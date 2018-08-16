Обновился рейтинг ФИФА: Франция – новый лидер, Украина сохраняет позицию

Сегодня, 13:00

Германия опустилась на рекордно низкую позицию с 2005 года

Фото AFP
Фото AFP

16 августа обновился рейтинг лучших сборных по версии ФИФА. Чемпионы мира сборная Франции после триумфа в России поднялась па первое место, а финалист ЧМ-2018 команда Хорватии сделал рывок на 16 позиций и заняла четвертое место. На второе место поднялись бронзовые призеры мундиаля бельгийцы, смести на одну позицию ниже команду Бразилии.

А вот бывших лидеров рейтинга ФИФА сборную Германии постигла настоящая катастрофа – после провала на ЧМ-2018 экс-чемпионы планеты опустились сразу на 14 строчек – теперь команда Йоахима Лёва занимает 15-е место.

Это худший результат немецкой сборной с 2005 года, когда бундестим занимал 16-е место в рейтинге.

Сборная Украины не проводила матчей в июле, но сумела сохранить 35-е место. Соперники нашей команды по предстоящей Лиге Наций Словакия и Чехия занимают 26-е и 44-е места соответственно. Кстати, мы уже сообщали, что чехи хотели поселить сборную Украины в "Москве": наши футболисты отказались.

Худший показатель по итогам месяца у сборной Египта – участник ЧМ-2018 опустился сразу на 20 строчек и расположился на 65-м месте. Лучший прогресс показала Россия – после четвертьфинала домашнего мундиаля команда Черчесова поднялась на 21 строчку – теперь она 49-я в мире.

Топ-10 рейтинга ФИФА на 16 августа:

1 (7). Франция – 1726 очков
2 (3). Бельгия – 1723
3 (2). Бразилия – 1657
4 (20). Хорватия – 1643
5 (14). Уругвай – 1627
6 (12). Англия – 1615
7 (4). Португалия – 1599
8 (6). Швейцария – 1597
9 (10). Испания – 1580
9 (12). Дания – 1580
футбол, Сборная Украины, рейтинг ФИФА, сборная Германии, сборная Франции

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Источник:

Сегодня|Спорт

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