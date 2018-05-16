Обновленный клубный чемпионат мира пройдет в 2021 году

ФИФА планирует провести первый розыгрыш обновленного чемпионата мира среди клубов уже в 2021 году. Турнир пройдет летом, с 10 по 28 июня. Скорее всего, его примет Китай в качестве практики перед заявкой на обычный ЧМ. В нем примут участие 24 клуба, которые будут поделены на 8 групп по 3 команды.

Ранее мы писали, что Англия выступила против расширения клубного чемпионата мира по футболу.

Команды будут отобраны путем приглашения от ФИФА, а не на основе спортивных достижений. На первый розыгрыш решено пригласить самые титулованные клубы. Но в будущем ФИФА планирует отбирать на клубный ЧМ по спортивным достижениям.

В этом турнире примут участие 12 клубов из Европы, 3 – из Южной Америки, по 2 – из Северной Америки, Африки и Азии. Еще одна команда будет выбрана после матча плей-офф между лучшей командой Океании и 4-м клубом Южной Америки.

Список команд из Европы, которые будут приглашены на первый ЧМ среди клубов:

Испания: "Реал", "Барселона".

Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед".

Италия: "Ювентус", "Интер", "Милан".

Германия: "Бавария".

Франция: "ПСЖ".

Голландия: "Аякс".

Еще два клуба будут выбраны из следующего списка: "Манчестер Сити", "Челси", "Атлетико", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд.

Ранее появилась информация, что ФИФА планирует организовать Мировую лигу в трех дивизионах, которая должна заменить товарищеские матчи национальных команд.