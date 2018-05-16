Обновленный клубный чемпионат мира пройдет в 2021 году

Сегодня, 17:29

В турнире примут участие самые титулованные клубы планеты

Фото AFP
Фото AFP

ФИФА планирует провести первый розыгрыш обновленного чемпионата мира среди клубов уже в 2021 году. Турнир пройдет летом, с 10 по 28 июня. Скорее всего, его примет Китай в качестве практики перед заявкой на обычный ЧМ. В нем примут участие 24 клуба, которые будут поделены на 8 групп по 3 команды.

Ранее мы писали, что Англия выступила против расширения клубного чемпионата мира по футболу.

Команды будут отобраны путем приглашения от ФИФА, а не на основе спортивных достижений. На первый розыгрыш решено пригласить самые титулованные клубы. Но в будущем ФИФА планирует отбирать на клубный ЧМ по спортивным достижениям.

В этом турнире примут участие 12 клубов из Европы, 3 – из Южной Америки, по 2 – из Северной Америки, Африки и Азии. Еще одна команда будет выбрана после матча плей-офф между лучшей командой Океании и 4-м клубом Южной Америки.

Список команд из Европы, которые будут приглашены на первый ЧМ среди клубов:

Испания: "Реал", "Барселона".

Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед".

Италия: "Ювентус", "Интер", "Милан".

Германия: "Бавария".

Франция: "ПСЖ".

Голландия: "Аякс".

Еще два клуба будут выбраны из следующего списка: "Манчестер Сити", "Челси", "Атлетико", "Порту", "Бенфика", "Боруссия" Дортмунд.

Ранее появилась информация, что ФИФА планирует организовать Мировую лигу в трех дивизионах, которая должна заменить товарищеские матчи национальных команд.
футбол, клубный чемпионат мира

Вы сейчас просматриваете новость "Обновленный клубный чемпионат мира пройдет в 2021 году". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Реал" выиграл два последних трофея. Фото AFP

Англия выступила против расширения клубного чемпионата мира по футболу

25 Апреля, 14:33

Директор АПЛ считает, что увеличение матчей приведет к новым травмам футболистов

Футбол

Фото AFP

ФИФА собирает экстренную встречу из-за 25 миллиардов долларов

24 Апреля, 11:20

Финансовый консорциум, представляющий Ближний Восток и Азию, хочет выкупить права на новые турниры
Загрузка...

Футбол

Фото AFP

Новый формат клубного чемпионата мира может приносить миллиард долларов

14 Апреля, 22:24

Турнир среди сильнейших клубов планеты будет проходить раз в четыре года

Футбол

Неудачное празднование от Каземиру

Футболист "Реала" во время празднования гола неудачно запрыгнул на партнера

17 Декабря 2017, 11:07

Каземиру пытался прыгнуть на спину Марселу, но в итоге оказался на земле

Футбол

"Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

16 Декабря 2017, 21:03

Испанский клуб минимально переиграл бразильский "Гремио"

Футбол

Фото AFP

Где смотреть финал клубного ЧМ "Реал" - "Гремио"

16 Декабря 2017, 18:53

Список трансляций финального матча клубного чемпионата мира в ОАЭ на ТВ
Загрузка...