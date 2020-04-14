Обошлось без жертв: семеро футболистов "Сампдории" успешно побороли коронавирус

Все игроки итальянской "Сампдории", которые заразились коронавирусной инфекцией, стали здоровыми. Эту приятную новость в эфире итальянского радио сообщил главный тренер команды из Генуи опытнейший Клаудио Раньери. К слову, читайте, как тренер "Сампдории" подарил шоколадные яйца игрокам команды.
Слова специалиста приводит издание Football Italia:
"Все наши игроки излечились. Было не очень здорово услышать, что среди них есть инфицированные. К счастью, у меня была возможность периодически общаться с ними".
Ранее мы писали, что будущий соперник сборной Украины подхватил коронавирус. Первым футболистом "Сампдории", заразившимся вирусом, стал 28-летний нападающий Маноло Габбьядини. Впоследствии болезнь обнаружили у шести его одноклубников и врача команды, из-за чего "Сампа" стал лидером по количеству позитивных результатов теста в Серии А. В конце марта Габбьядини первым заявил, что его новый тест на вирус оказался отрицательным.
Недавно в Италии назвали сумму, которую "Сампдория" заплатит "Шахтеру" за забивного украинца.
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