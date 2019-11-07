"Обвинил Шеву в трусости": прощание Ракицкого со сборной Украины расценили как заявку на гражданство РФ

Андронов заявил, что лучше бы Ракицкий "бил по мячу, а не составлял слова в предложения"

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Известный российский телекомментатор Алексей Андронов, который привез в киевское "Динамо" Жерсона Родригеса, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого о завершении карьеры в сборной Украины.

Напомним, накануне Ракицкий объявил о завершении выступлений в сборной Украины, написав следующее: "Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду".

Смотрите, как Ракицкий забивает за "Зенит"

Ярослав Ракицкий / Фото: AFP

"Возможно (и даже скорее всего), я ничего не понимаю в этом. Но... Ярослав Ракицкий попрощался со сборной Украины. Де-факто – еще зимой, перейдя в "Зенит". Сейчас он решил об этом объявить. Но как? – недоумевает Алексей Андронов. – Ярик, ну у тебя же достаточно денег, заплатить их кому-то, чтоб он вычитал твой текст? На это с запасом хватит твоей зарплаты за один день! Человек, который любит свою страну – не способен опубликовать такой косноязычный текст. Прощаясь с тем лучшим, что было в его жизни для страны"

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"Я никогда не поддерживал разговоров о том, что "Ракицкий – сепар", что он не поет гимн, что он то, он се. Как он умел, так и играл за сборную. Отдавал ей всего себя. Как мог. И вот сейчас, совершая красивый, пусть и бессмысленный поступок – он взял и об*****ся. Жидко. Мы же с тобой сто раз это обсуждали, Ярослав. Каждый должен заниматься своим делом. Твое – бить по мячу. Мое – составлять слова в предложения. Ну так позвонил бы. Я бы тебе помог. Сделать это красиво. Даже бесплатно помог бы, поверь. А так... на тебя выльют новое ведро г**на. Заслуженно. Уходя из сборной – обвинить Шевченко в трусости? Да это заявка на ускоренное получение гражданства РФ, не иначе. Но и это, Ярослав, я сделал бы лучше. Каждый должен заниматься своим делом..." – заключил Алексей Андронов

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