Объявили голодовку и ночуют под мэрией: футболисты требуют свою зарплату при поддержке игрока МЮ

Владельцы сербского клуба уже набрали себе новую команду, чтобы не платить старой

Футболисты сербского клуба третьего дивизиона "Борац" объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. По данным Reuters, в забастовке принимают участие около 25 футболистов. Ранее мы сообщали, что уклуба из чемпионата Украины серьезная задолженность перед игроками.

Сообщается, что владельцы распустили клуб "Борац" из-за задолженности по зарплате, после чего купили другой местный клуб "Прово" и переименовали его в "Борац 1926". При этом новый клуб играет на том же стадионе, у него те же владельцы и тренер. Однако они отказываются выплачивать задолженность по зарплате бывшим игрокам "Бораца".

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Глава профсоюза сербских футболистов (SPFN) Мирко Поледица сообщил, что протесты игроков расформированного "Бораца" длятся с понедельника, 8 июня. Спортсмены уже провели ночь перед мэрией: "Если правительство не стыдится так обращаться со спортсменами, то нам не стыдно бастовать".

ФК "Борац" / Фото: Twitter

Сербский футболист "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич, поддержал протестующих: "Хочу сказать, что вы не одиноки, я со всеми вами".

"FIFPRO давно выступает против подобной недобросовестной практики — изменения юридического лица, управляющего клубом — с помощью которой руководители избегают выплат игрокам и другим кредиторам", — говорится в заявлении организации.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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