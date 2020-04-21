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Объявился французский футболист, которого объявили пропавшим в ОАЭ во время карантина

21 апреля, 11:00

Александр Трикиша

Футболист опроверг информацию о своей пропаже и заявил, что поддерживает контакт с клубом

Французский футболист бельгийского "Андерлехта" Самир Насри вышел на связь после того, как СМИ написали, что футболист во время карантина пропал в ОАЭ и прекратил активность в соцсетях. Появилась информация, что "Андерлехт" даже намерен разорвать контракт с Насри. Сразу после появления информации в прессе Самир тут же объявился.

"То, что появилось в прессе – это большое дерьмо. Я не исчезал, ничего такого не было. Каждый день я разговариваю с главной медицинского штаба и Венсаном Компани. Можно прекратить инсинуации.

Моя проблема с икроножной мышцей еще не решена. Сейчас я жду возобновления футбольных матчей. Я готов к играм плей-офф, если они будут проведены. А затем я подумаю о том, что произойдет в следующем году", – сказал Насри.

Насри перешел в "Андерлехт" летом 2019 года. Ранее игрок по прозвищу "Маленький принц" выступал за "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью", турецкий "Антальяспор" и "Вест Хэм". В декабре 2016 года в организм француза, дважды выигрывавшего чемпионат Англии, попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Смотрите, как Насри удаляли с поля во время его выступлений в "Севилье"

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Андерлехт чемпионат Бельгии Самир Насри

Источники: Сегодня|Спорт , sport24.ru

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