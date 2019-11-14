Объявлена заявка сборной Украины на Эстонию: не нашлось места главному обидчику "Динамо"

Сергей Кривцов / Фото: Reuters

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Эстонии, который состоится в Запорожье в четверг, 14 ноября. Начало – в 19:00. Смотреть Украина – Эстония онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Отметим, что из вызванных Андреем Шевченко футболистов в заявку на игру с Эстонией не попал центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, забивший победный гол "горняков" в воскресном поединке с "Динамо" (1:0). Связано ли это с каким-либо повреждением у игрока, либо главный тренер сборной решил поберечь Сергея на отборочный матч с Сербией 17 ноября, пока не сообщается.

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Смотрите, как Кривцов забивал в ворота "Динамо"

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Победный гол Кривцова в ворота "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полная заявка сборной Украины на матч с Эстонией

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия")

Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия") Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – "Динамо"), Сергей Болбат, Николай Матвиенко (оба – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)

Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – "Динамо"), Сергей Болбат, Николай Матвиенко (оба – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия) Полузащитники: Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Дмитрий Иванисеня ("Заря"), Роман Безус ("Гент", Бельгия)

Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Дмитрий Иванисеня ("Заря"), Роман Безус ("Гент", Бельгия) Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо")

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Как мы писали ранее, ожидается, что сборная Украины обыграет Эстонию с "сухим" счетом: появился прогноз на матч Шевы в Запорожье. Наиболее вероятным результатом аналитики называют 2:0 в пользу "сине-желтых".

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