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Объявлена заявка сборной Украины на Эстонию: не нашлось места главному обидчику "Динамо"

14 ноября, 12:59

Андрей Шевченко оставил за бортом товарищеского матча автора единственного гола в украинском "классико"

Сергей Кривцов

Сергей Кривцов / Фото: Reuters

Стала известна заявка сборной Украины на товарищеский матч против национальной команды Эстонии, который состоится в Запорожье в четверг, 14 ноября. Начало – в 19:00. Смотреть Украина – Эстония онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Отметим, что из вызванных Андреем Шевченко футболистов в заявку на игру с Эстонией не попал центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, забивший победный гол "горняков" в воскресном поединке с "Динамо" (1:0). Связано ли это с каким-либо повреждением у игрока, либо главный тренер сборной решил поберечь Сергея на отборочный матч с Сербией 17 ноября, пока не сообщается.

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Смотрите, как Кривцов забивал в ворота "Динамо"

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Победный гол Кривцова в ворота "Динамо"

Победный гол Кривцова в ворота "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полная заявка сборной Украины на матч с Эстонией

  • Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Вальядолид", Испания), Юрий Панькив ("Александрия")
  • Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – "Динамо"), Сергей Болбат, Николай Матвиенко (оба – "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)
  • Полузащитники: Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко (оба – "Шахтер"), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все – "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия), Дмитрий Иванисеня ("Заря"), Роман Безус ("Гент", Бельгия)
  • Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо")

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Как мы писали ранее, ожидается, что сборная Украины обыграет Эстонию с "сухим" счетом: появился прогноз на матч Шевы в Запорожье. Наиболее вероятным результатом аналитики называют 2:0 в пользу "сине-желтых".

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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