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Объявлены составы на матч Испания – Украина: Шевченко удивляет еще одним новичком

6 сентября, 20:44

Олег Люлька Олег Люлька

Место Тараса Степаненко, который получил травму, в основе занял венгерский легионер Игорь Харатин

Обнародованы стартовые составы на матч Лиги наций Испания – Украина, который состоится в Мадриде в воскресенье, 6 сентября. Онлайн Испания – Украина с видео голов смотрите в трансляции на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Где смотреть матч Испания – Украина 6 сентября

И вновь в составе сборной Украины – дебютант. Тараса Степаненко, у которого возникли проблемы с коленом, в середине поля заменит игрок "Ференцвароша" Игорь Харатин, которого недавно активно пыталась натурализовать сборная Венгрии. Но до этого так и не дошло. И теперь Игорь оденет форму "сине-желтой" команды. Напомним, в предыдущей игре со Швейцарией в составе Украины удачно дебютировали Тымчик и Михайличенко.

УКРАИНА: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко – Малиновский, Харатин – Ярмоленко, Зинченко, Марлос – Яремчук

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев

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ИСПАНИЯ: Де Хеа – Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон – Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино – Фати, Морено

Запасные: Кепа, Симон, Карвахаль, Бускетс, Диего Льоренте, Руиз, Эрик Гарсия, Гайа, Оскар, Родриго, Ферран Торрес

Напомним, в стартовом матче Лиги наций Испания сыграла 1:1 с Германией на ее поле. На последних секундах "Красную фурию" спас от поражения Хосе Гайя.

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Между тем команда Андрея Шевченко перед встречей с Испанией победила в фартовом для себя Львове. Украина обыграла Швейцарию 2:1.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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состав Сборная Украины сборная Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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