"Обязательно поместим игроков в холодильник": Гвардиола в бешенстве написал письмо

Тренер "Манчестер Сити" недоволен, что между матчами с "Волками" и "Шеффилдом" у команды будет 46 часов на отдых

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола недоволен графиком своей команды в английской Премьер-лиги во время рождественских праздников – у "Горожан" будет всего 46 часов и 15 минут отдыха между началом их выездного матча с "Вулверхэмптоном" 27 декабря и домашнего с "Шеффилд Юнайтед" – 29 декабря. Ранее мы писали, что "МанСити" обыграл "лисов", а Гвардиола у кромки устроил взбучку конкуренту Зинченко.

"Я написал письмо в Премьер-лигу, чтобы поблагодарить их. После матча с "Вулверхэмптоном" мы обязательно поместим игроков в холодильник, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к матчу с "Шеффилд Юнайтед", — заявил Гвардиола.

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Из-за того, что рождественские матчи Премьер-лиги смещены для удобства телетрансляций, в еще более сложном положении оказался тот самый "Вулверхэмптон". У "Волков" и вовсе лишь в 44 часа и 45 минут перерыва между началом их матча против "Сити" и игрой с "Ливерпулем" 29 декабря. А вот у победителя клубного чемпионата мира "Ливерпуля", напротив, более комфортный календарь – "красные" играют в Лестере 26 декабря, а затем отдыхают 68 часов перед домашней встречей с "Волками".

Напомним, что "Манчестер Сити" занимает третье место в чемпионате Англии с 38 очками после 18 туров. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", набрав 49 очков и имея в запасе один матч.

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