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Обыграв "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, "Особенный" Моуринью повторил с "Тоттенхэмом" свое достижение

23 ноября, 18:38

Португальский наставник во главе английских команд 10-й раз обыграл "Вест Хэм"

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью

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В первом матче субботы в английской Премьер-лиге "Тоттенхэм" в лондонском дерби обыграл "Вест Хэм" на его поле со счетом 3:2. Смотрите расписание и все результаты 13-го тура

Эта встреча стала первой для знаменитого португальского тренера Жозе Моуринью во главе "Тоттенхэма". Его подопечные вели на 50-й минуте 3:0 после голов Сона, Лукаса и Кейна. Однако в концовке пропустили два гола. Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте. К слову, на нашем сайте ведется онлайн суперматча "Манчестер Сити" – "Челси", игра начнется в 19:30.

Вспомним, как с "МанСити" в Лиге чемпионов играл донецкий "Шахтер".

Моуринью же после победного дебюта заявил, что для него главным было взять три очка:

"Я был очень доволен до того, как мы пропустили два гола. Мы играли хорошо, реализуя те вещи, которые отрабатывали на тренировках. У нас была возможность сделать счет 4:0 и решить исход матча. Нам повезло, что я провел так много лет в Премьер-лиге. В перерыве я сказал игрокам: "Даже если мы будем вести 3:0 на 85-й минуте, исход игры еще не решен". Сошлось несколько факторов, в том числе и эмоции от ухода прежнего тренера, возвращение футболистов из сборных, усталость, накопившаяся в последние 20 минут. Главное было победить, неважно как. Парни довольны, это то, чего я и хотел".

Напомним, в свое время "Особенный" возглавлял "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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