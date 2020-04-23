Обыкновенное чудо в "Ливерпуле": "После шести месяцев страха и боли я – здоров!"

Бывший защитник "Ливерпуля" Доминик Маттео поделился невероятной новостью – 45-летний шотландский футболист сумел излечился от рака мозга, с которым боролся в последние месяцы. Ранее мы также сообщали, что легендарный итальянский футболист победил страшную болезнь.

"Вчера я получил звонок, о котором молился… На снимке моего мозга все чисто. После шести месяцев страха, боли, реабилитации, операции и лечения я – здоров! Это невероятно! Больница LGI & St James в Лидсе спасла мне жизнь. Они сработали просто потрясающе. Простого "спасибо" никогда не хватит, чтобы выразить мою благодарность", — написал растроганный Маттео.

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Напомним, что Маттео выступал в составе "Ливерпуля" с 1992-го по 2000 год. Также шотландский защитник играл за ряд других британских команд – "Сандерленд", "Лидс", "Блэкберн" и "Сток Сити". Доминик защищал цвета сборной Шотландии с 2000-го по 2004 год. В последние годы Маттео работал экспертом и комментатором на клубном канале "Ливерпуля".

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