Обзор еврочемпионатов: матерный скандал в Испании и феерия Левандовского в Германии

Месси оформил новый рекорд, "Боруссию" разгромили "свои среди чужих", а "Милан" стал жертвой неадекватности

Диего Коста был удален оскорбление мамы арбитра. Фото: AFP

Обзор еврочемпионатов: матерный скандал в Испании и феерия Левандовского в Германии Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/af1/9bb/5caaf19bb22f2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/af1/9bb/5caaf19bb22f2.png 2019-04-08T10:19:00+03:00 Футбол Месси оформил новый рекорд, "Боруссию" разгромили "свои среди чужих", а "Милан" стал жертвой неадекватности

Минувший футбольный уикенд в ведущих европейских чемпионатах ознаменовался рекордной победой Месси в Ла Лиге, которая отцепила "Атлетико" от чемпионской гонки в Испании. В Германии же "Боруссию" разгромили "свои среди чужих".

ИСПАНИЯ

"Победа над "Барселоной" — последний и единственный шанс для нас выиграть чемпионство", — говорил Диего Симеоне накануне субботнего матча против "Барсы". Теперь же, выходит, чемпионскую гонку в Ла Лиге можно считать оконченной. "Атлетико" не сократил отставание, а усугубил. С 28-й минуты "матрасники" играли вдесятером — красную получил, конечно же, Диего Коста. После игры в испанских СМИ появился отрывок из отчета арбитра матча Хесуса Хиля Мансано: "Игрок был удален по той причине, что он громко кричал мне: "С*ал я на твою мать-шл*ху". Однако Диего Симеоне поддержал своего игрока: "Я не разговаривал с Костой. Но спросил у судьи, насколько серьезна ситуация, потому что многие футболисты "Барселоны" делают то же самое, но их не удаляют. У нас же 7 удалений в 11 матчах, и это плохо". Каталонцы воспользовались численным преимуществом только в концовке. На 85-й минуте Луис Суарес вывел свою команду вперед, а через две минуты Месси добил мадридцев — 2:0, и за семь туров до финиша сезона "Барса" опережает оппонентов на 11 очков.

У Месси новый рекорд — 335 побед в Примере, опередил Икера Касильяса. На трибунах "Камп Ноу" присутствовал Арда Туран, экс-игрок "Атлетико", принадлежащий по контракту "Барселоне", но выступающий в аренде за "Истанбул Башакшехир". За кого болел? Под курткой на нем была футболка "матрасников".

Фото AFP

"Реал" обыграл "Эйбар" (2:1) благодаря дублю Бензема во втором тайме и приблизился к "Атлетико" на расстояние двух очков. В отсутствие травмированного Куртуа ворота "сливочных" защищал Кейлор Навас, а на скамейке запасных из вратарей оказался Люка Зидан. Испанская пресса пишет, что летом костариканский голкипер покинет Мадрид, в новом сезоне основным будет Куртуа, а вторым — наш Андрей Лунин.

ИТАЛИЯ

"Милан" дал бой "Ювентусу", обескровленному из-за травм Роналду, Дугласа Косты, Бардзальи, Куадрадо, Касереса и Перрина, но все равно проиграл (1:2). 21-й гол в этом сезоне Серии А забил Пьонтек. Но во втором тайме пенальти в ворота "россонери" реализовал Дибала, а победу туринцам принес гол Кина. В данный момент юный итальянец — лидер по скорострельности среди топ-5 чемпионатов — в среднем для забитого гола ему достаточно 47 минут. Был момент, в котором команда Гаттузо требовала пенальти, но видеоассистенты арбитра не усмотрели игры рукой от Алекса Сандро. "Судейство было неадекватным"! — заявил директор "Милана" Леонардо.

Фото AFP

Иной была риторика Дженнаро Гаттузо: "Не хочу говорить о судействе, но мы не заслуживали поражения. Это был лучший матч в нашем исполнении в 2019 году. К критике в своей адрес я отношусь спокойно, потому что не читаю газет. Без понятия, кто меня критикует, а кто любит. Мне не нужна любовь фанатов, мне нужна любовь только моей семьи". Постфактум может получить дисквалификацию Марио Манджукич — в одном из эпизодов, лежа на газоне, он ударил Романьоли, но это осталось без внимания арбитра и VAR.

ГЕРМАНИЯ

Der Klassiker принесло огромное разочарование фанатам дортмундской "Боруссии". "Бавария" уничтожила "шмелей" (5:0) и вернулась на первое место Бундеслиги. Четыре гола были забиты еще до перерыва. А начал разгром экс-защитник дортмундцев Маттс Хуммельс. Он забил уже в 11-м подряд бундессезоне. Еще один бывший игрок "Боруссии", Роберт Левандовский, оформил дубль, записав на свой счет 200-й и 201-й голы в Бундеслиге. Для этого ему понадобилось 284 матча. Быстрее перешел за две сотни только Герд Мюллер (234).

Фото AFP

"Потрясающее выступление всей команды, я очень горжусь ею", — радовался Нико Ковач. А тренер проигравших Люсьен Фавр сказал: "Было очень тяжело. Соперник преподнес нам урок".

АНГЛИЯ

"МанСити" без травмированного Зинченко обыграл "Брайтон" (1:0) и вышел в финал Кубка Англии, где встретится с "Уотфордом". "Ливерпуль" в чемпионате справился с "Саутгемптоном" (3:1), проигрывая с 9-й минуты после гола Лонга. Салах прервал свою восьмиматчевую "сухую" серию, забив 50-й гол в АПЛ. Для этого ему понадобилось 69 матчей. Быстрее были только ван Нистелрой (68) и Ширер (66). Интересно, что юбилейный гол египтянин забил, находясь в офсайде, но это осталось незамеченным и лайнсменом, и ассистентами перед экранами.

ФРАНЦИЯ

"Лион" дома проиграл одному из аутсайдеров, "Дижону" (1:3), несмотря на то, что "ткачи" вышли вперед уже на 1-й минуте. Медвежью услугу своей команде оказали бразильские защитники "Лиона" Марсело и Рафаэль, отметившись автоголами.

Как сообщалось ранее, главный тренер "Вест Хэма" озвучил неутешительные новости для Андрея Ярмоленко. Украинский вингер уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы ахилла. Напомним, Ярмоленко присоединился к "молотобойцам" из дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов лишь прошлым летом.

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АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.