Обзор еврочемпионатов: наши "Шальке" и "Вест Хэм" все еще без очков

Пропустив стартовый тур Бундеслиги, во втором Евгений Коноплянка вышел в основе "Шальке" против "Герты" – но теперь пропустит еще. Получил "красную" на 95-й минуте, когда Женя вдруг оказался последним защитником и сорвал прорыв Ястржембски фолом. А вышел украинец привычно на левом краю, обострял, два его удара по воротам "Герты" заблокировали. У хозяев Калиджури не реализовал пенальти, а у "Герты" дважды забил Дуда – второй гол со штрафного за фол Коно. 0:2 для Гельзенкирхена.

Первый соперник "Шахтера" в групповом раунде Лиги чемпионов, "Хоффенхайм", обыграл "Фрайбург" (3:1). Дубль оформил венгр Салаи, еще гол забил вице-чемпион мира Крамарич. Пятеро футболистов "селян" не могли помочь команде из-за травм. Непонятна судьба Бенджамина Хюбнера – во время сборов он получил травму головы, и до сих пор не удается поставить точный диагноз. "Ему запрещено смотреть телевизор, читать книги и пользоваться телефоном, – говорит тренер Юлиан Нагельсманн. – Ему становится лучше, но о футболе пока речи быть не может". В матче против "Фрайбурга" лазарет "Хоффенхайма" пополнили Бичакчич, заменивший его Акпогума и Касим Нуху. В последний день трансферного окна "Хоффенхайм" заплатил 500 тысяч "Арсеналу" за аренду 18-летнего английского нападающего Риса Нелсона. "По игре он похож на Гнабри. С мячом он может все", – хвалит юношу Нагельсманн.

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Чемпионат Англии

Против "Вулверхэмптона" (0:1) Андрей Ярмоленко снова остался в запасе "Вест Хэма" и вышел на замену после перерыва. Решающий гол "молотобойцы" пропустили на 93-й минуте и остаются единственной командой, проигравшей все 4 матча на старте. "МанСити", еще один соперник "Шахтера" по группе ЛЧ, добыл волевую победу над "Ньюкаслом" (2:1). Гвардиола. Сообщали, что Гвардиола не включил в заявку Лероя Сане, потому что недоволен его отношением к тренировкам. Сам Пеп опроверг: "У нас есть 6 форвардов, это ротация". Маурицио Сарри – 6-й тренер в истории, который выиграл четыре матча на старте АПЛ: его "Челси" справился с "Борнмутом" (2:0). Соперник "Зари" в ЛЕ "Арсенал" с голами от Мустафи, Ляказета, Обамеянга выиграл на выезде у "Кардиффа" – 3:2.

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Чемпионат Италии

Криштиану Роналду попросил "Ювентус" нанять ему троих телохранителей и не смог забить в третьем матче кряду – с "Пармой" (2:1). Португалец пытался сыграть эффектно и каждый раз нервно воспринимал свои неудачные действия. "Голы придут, мы ему поможем", – пообещал Матюиди.

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Чемпионат Испании

"Реал" разгромил "Леганес" (4:1), ворота которого защищал Иван "Пичу" Куэльяр. Наш Андрей Лунин, накануне переехавший из Мадрида в город-сателлит, по условиям аренды против "Реала" играть не мог. Карим Бензема оформил дубль и повторил рекорд Уго Санчеса — "Леганес" стал 33-й командой Примеры из 33, против которых француз играл и в ворота которых забивал. "Почему бы ему не забить 30 или 40 голов и не стать лучшим бомбардиром чемпионата?" – задается вопросом Хулен Лопетеги. Новичок "сливочных" Тибо Куртуа дебютировал в основе.

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Чемпионат Франции

Будущий соперник "Шахтера" по группе ЛЧ "Лион" дома проиграл "Ницце" (0:1). Во время этого матча дом игрока "ткачей" Мемфиса Депая обокрали. По предварительным данным, ущерб голландца составил около 1,5 млн евро. "ПСЖ" справился с "Нимом" (4:2), один из голов ди Мария забил прямым ударом с углового. Соперник "Динамо" в ЛЕ "Ренн" легко укатал "Бордо" — 2:0 и подписал 5-кратного чемпиона Франции Хатема Бен Арфа.