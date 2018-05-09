Обзор финала Кубка Украины "Динамо" – "Шахтер" – 0:2

9 мая киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся в финале Кубка Украины. "Динамо" – "Шахтер" трансляция на нашем сайте доступна в виде текстового онлайна. Манч начнется в 20:30 и будет транслироваться в прямом эфире на каналах "Украина" и "Футбол 1". Победитель сегодняшнего матча обновит рекорд Кубка по количеству завоеванных трофеев.

За последние восемь лет только один клуб, кроме "Шахтера" и "Динамо", выигрывал этот трофей – "Таврия" в 2010-ом. Собственно, это же и последняя команда, которой удавалось прервать гегемонию "горняков" и "бело-синих".

Самыми результативными финалами Кубка Украины являются "Таврия" – "Металлург" Д (3:2, 2010) и "Шахтер" – "Динамо" (2:3, 2002). В обоих было забито по пять мячей и в обоих были сыграны овертаймы.

"Горняки" восемь раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом четырежды – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раза, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 21:12.

Обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 0:2

"Динамо" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Феррейра (47), Ракицкий (61)

"Динамо": Бойко, Вербич (Цитиашвили, 86), Шепелев, Цыганков, Гармаш, Пиварич, Бурда, Шапаренко (Мбокани, 62), Беседин, Кадар, Кендзера.

"Шахтер": Пятов, Бутко (Хочолава, 90), Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Тайсон, Фред, Марлос, Патрик (Коваленко, 65), Феррейра (Кайоде, 76).

Предупреждения: Беседин (28), Кендзера (63), Шепелев (68), Гармаш (80) — Фред (32), Степаненко (83)

Обзор 1 тайма

Гол Факундо Феррейра (47 минута)

Гол Ярослав Ракицкий (61 минута)

Обзор 2 тайма