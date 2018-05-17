Обзор финала Лиги Европы "Атлетико" – "Марсель" – 3:0

Мадридский "Атлетико" стал победителем Лиги Европы-2018. В финальном поединке испанцы разгромили французский "Марсель" – 3:0.

Первыми могли открыть счет французы, однако в дебюте встречи Жермен не реализовал выход один на один. А вот Гризманн не стал транжирить такие моменты и вывел свою команду вперед на 21-й минуте.

"Атлетико" – "Марсель": обзор первого тайма

После перерыва преимущество испанцев было еще сильнее. Как результат – два гола в ворота Манданды. Сначала Гризманн оформил дубль, а потом Габи довершил разгром. Между этим Митроглу попал в штангу.

"Атлетико" – "Марсель": обзор второго тайма

Интересно, что за всю историю французские клубы ни разу не выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы. "Марсель" проигрывал здесь в 1999 и 2004 годах. А вот для "Атлетико" это третий титул. Мадридский клуб побеждал в этом турнире в 2010 и 2012 годах.

Напомним, что 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" будет сыгран финал Лиги чемпионов. Третий раз подряд имеет шансы забрать трофей испанский "Реал", которому будет противостоять английский "Ливерпуль".



