Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея
Видео голов и обзор финального матча молодежного чемпионата мира в Польше
В субботу сборная Украины сыграет с Южной Кореей в финале молодежного чемпионата мира среди 20-летних. Главный матч турнира состоится в Лодзе на стадионе местного клуба "Видзева" и начнется в 19:00 по киевскому времени. Список, где смотреть матч Украина – Южная Корея, есть на нашем сайте.
Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира
Мы опубликуем видео голов и обзор матча Украина – Южная Корея, как только видео появится...
Украина находится в шаге от исторического достижения. Еще ни разу за годы независимости наши футболисты не играли в финале мирового первенства. Более того, до сегодняшнего дня лучшим результатом Украины на мундиале среди 20-летних была 1/8 финала.
Впрочем, Южная Корея так же не является лидером мирового футбола, поэтому шансы на завоевание исторического золота команда Александра Петракова имеет.
Это подтверждают и букмекеры – аналитики считают сборную Украины фаворитом финального поединка. На победу украинцев в основное время установлен коэффициент 2.75, на ничью – 2.90, на победу Южной Кореи – 2.95. Если матч продлится до дополнительного времени и серии пенальти, то тут котировки следующие: 1.85 – на сине-желтых, 1.96 – на корейцев.
Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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