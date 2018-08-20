Обзор футбольных еврочемпионатов: команда Ярмоленко пошла ко дну, а клуб Зинченко взлетает до небес

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Наш британец. Команда Андрея Ярмоленко вновь проиграла, украинец пока выходит лишь на замену. Фото Getty
Наш британец. Команда Андрея Ярмоленко вновь проиграла, украинец пока выходит лишь на замену. Фото Getty

Лондонское дерби "Челси" – "Арсенал" (3:2) стало противостоянием новых для АПЛ тренеров: итальянца Маурицио Сарри и испанца Унаи Эмери. Причем в стартовом составе "синих" вышли сразу пятеро испанцев: Кепа, Алонсо, Аспиликуэта, Педро и Мората. Двое последних забили по голу, а "канониры" устроили камбэк усилиями Мхитаряна и Ивоби – все это произошло еще в первом тайме. Арендованный у "Реала" Ковачич дебютировал за "Челси", выйдя на замену на 60-й минуте."Он еще не готов играть весь матч, но я жду от него очень многого, потому что считаю его очень сильным футболистом", – сказал Сарри. Через минуту вышел и Эден Азар, который после заявил: "Я счастлив в клубе и в этом году точно его не покину". Победу хозяевам также принес испанец – решающий гол Маркос Алонсо забил на 81-й минуте. Маурицио Сарри начал свою командировку в Англии с двух побед кряду: "Сейчас нам важно набирать очки, – поделился он. – Мы отлично действовали на протяжении 75 минут, но посреди матча был ужасный отрезок". А вот "Арсенал" под руководством Эмери дважды проиграл на старте: "Я счастлив, несмотря на результат, – отметил баск. – Мы хотели победить, это всегда будет нашей целью".

С двух побед начали сезон и "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы вовсю сметает всех на своем пути. В первом туре уверенно переиграли "Арсенал" на "Эмирейтс" (2:0), во втором – камня на камне не оставили от "Хаддерсфилда" (6:1). Украинец Александр Зинченко вновь не попал в заявку, а на скамейке запасных игру начали Лерой Сане, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Начало карьеры Андрея Ярмоленко в Англии вряд ли назовешь позитивным – его "Вест Хэм" проиграл "Борнмуту" (1:2) и обосновался на последнем месте. Украинец снова вышел на замену – на 67-й минуте вместо Чичарито, и действовал на позиции второго нападающего. По данным портала Wyscout он совершил 68% удачных действий (17 из 25), это шестой показатель команды, но от Whoscored он получил лишь 6,0 балла – это худшая оценка. "Мы знали, что нам будет сложно на старте сезона, – поделился Маурисио Пеллегрини. — Футболисты должны верить в то, что мы делаем, и смотреть в будущее. Надеемся и на доверие фанатов. Но последние 10 минут мы видели пустые трибуны".

ИТАЛИЯ. В дебютном матче Криштиану Роналду за "Ювентус" туринцы в гостях обыграли "Кьево" (3:2). Результативных действий самый дорогой футболист этого лета (цена его трансфера – более 100 млн евро) не совершил. "Жаль, что ему не удалось забить, – посетовал Массимилиано Аллегри. – Но Криштиану отлично справился физически. Он тренировался с нами только семь дней, но я впечатлен, как он влился в команду. И он был очень доволен в раздевалке". Накануне Роналду на общекомандном ужине прошел обряд посвящения, исполнив песню, стоя на стуле. А в концовке игры столкнулся с вратарем "Кьево" Соррентино, что привело к госпитализации голкипера. У него был диагностирован перелом носа и травма головы. Победный гол "Ювентус" забил уже второму вратарю, а в соцсетях раскритиковали Паоло Дибалу за его бурную радость гола Бернардески, когда травмированный кипер находился без сознания. "Я был не прав", – извинился аргентинец.

Матчи "Милан" – "Дженоа" и "Сампдория" – "Фиорентина" перенесены из-за трагедии в Генуе, когда при крушении моста погибли 42 человека. В субботу футболисты, тренеры и руководство генуэзских команд посетили похороны погибших. Карло Анчелотти выездной победой над "Лацио" (2:1) дебютировал у руля "Наполи". На этом же матче состоялся дебют Андрея Шевченко в качестве эксперта на итальянском ТВ. "Для меня матч получился особенным, – заявил Анчелотти. – Стадион "Олимпико" был моим домом, когда я выступал за "Рому". Я выиграл очень много матчей на этом стадионе. Решил вернуться в "Наполи", потому что это клуб с неповторимой страстью и совершенно особенным энтузиазмом". Экс-защитник "Днепра" и вице-чемпион мира Иван Стринич, который летом стал игроком "Милана", приостановил карьеру из-за проб­­лем с сердцем.

ИСПАНИЯ. "Барселона" начала се­­зон с уверенной победы над "Алавесом" (3:0). Месси оформил дубль и забил 6000-й гол "Барсы" в Ла Лиге. Интересно, что в 2009 году именно он забил и 5000-й "блаугранас". Эрнесто Вальверде остался недоволен своей командой: "Не лучшая наша игра. Но сейчас только август, мы станем лучше". Также наставник каталонцев поделился мнением насчет вероятного проведения матчей чемпионата Испании в США: "Для всех это выглядит странным, как и матч за Суперкубок Испании за границей". В составе "Барселоны" дебютировали Видаль и Артур, бразилец даже успел отметиться ассистом.

ФРАНЦИЯ. Проиграв первый тайм 0:1, ПСЖ на выезде обыграл "Генгам" (3:1) благодаря дублю Мбаппе и голу с пенальти от Неймара. "Повезло, что к перерыву не уступали с большим счетом", – признался Томас Тухель. После матча Джиджи Буффон обменялся футболками с сыном бывшего партнера по "Парме" и "Ювентуса" Лилиана Тюрама, Маркусом, выступающим за "Генгам".
чемпионат Франции, чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Италии

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Автор:

Кирилл Круторогов

Источник:

Сегодня|Спорт

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