Обзор футбольных еврочемпионатов: команда Ярмоленко пошла ко дну, а клуб Зинченко взлетает до небес

Лондонское дерби "Челси" – "Арсенал" (3:2) стало противостоянием новых для АПЛ тренеров: итальянца Маурицио Сарри и испанца Унаи Эмери. Причем в стартовом составе "синих" вышли сразу пятеро испанцев: Кепа, Алонсо, Аспиликуэта, Педро и Мората. Двое последних забили по голу, а "канониры" устроили камбэк усилиями Мхитаряна и Ивоби – все это произошло еще в первом тайме. Арендованный у "Реала" Ковачич дебютировал за "Челси", выйдя на замену на 60-й минуте."Он еще не готов играть весь матч, но я жду от него очень многого, потому что считаю его очень сильным футболистом", – сказал Сарри. Через минуту вышел и Эден Азар, который после заявил: "Я счастлив в клубе и в этом году точно его не покину". Победу хозяевам также принес испанец – решающий гол Маркос Алонсо забил на 81-й минуте. Маурицио Сарри начал свою командировку в Англии с двух побед кряду: "Сейчас нам важно набирать очки, – поделился он. – Мы отлично действовали на протяжении 75 минут, но посреди матча был ужасный отрезок". А вот "Арсенал" под руководством Эмери дважды проиграл на старте: "Я счастлив, несмотря на результат, – отметил баск. – Мы хотели победить, это всегда будет нашей целью".

С двух побед начали сезон и "Тоттенхэм" с "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы вовсю сметает всех на своем пути. В первом туре уверенно переиграли "Арсенал" на "Эмирейтс" (2:0), во втором – камня на камне не оставили от "Хаддерсфилда" (6:1). Украинец Александр Зинченко вновь не попал в заявку, а на скамейке запасных игру начали Лерой Сане, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Начало карьеры Андрея Ярмоленко в Англии вряд ли назовешь позитивным – его "Вест Хэм" проиграл "Борнмуту" (1:2) и обосновался на последнем месте. Украинец снова вышел на замену – на 67-й минуте вместо Чичарито, и действовал на позиции второго нападающего. По данным портала Wyscout он совершил 68% удачных действий (17 из 25), это шестой показатель команды, но от Whoscored он получил лишь 6,0 балла – это худшая оценка. "Мы знали, что нам будет сложно на старте сезона, – поделился Маурисио Пеллегрини. — Футболисты должны верить в то, что мы делаем, и смотреть в будущее. Надеемся и на доверие фанатов. Но последние 10 минут мы видели пустые трибуны".

ИТАЛИЯ. В дебютном матче Криштиану Роналду за "Ювентус" туринцы в гостях обыграли "Кьево" (3:2). Результативных действий самый дорогой футболист этого лета (цена его трансфера – более 100 млн евро) не совершил. "Жаль, что ему не удалось забить, – посетовал Массимилиано Аллегри. – Но Криштиану отлично справился физически. Он тренировался с нами только семь дней, но я впечатлен, как он влился в команду. И он был очень доволен в раздевалке". Накануне Роналду на общекомандном ужине прошел обряд посвящения, исполнив песню, стоя на стуле. А в концовке игры столкнулся с вратарем "Кьево" Соррентино, что привело к госпитализации голкипера. У него был диагностирован перелом носа и травма головы. Победный гол "Ювентус" забил уже второму вратарю, а в соцсетях раскритиковали Паоло Дибалу за его бурную радость гола Бернардески, когда травмированный кипер находился без сознания. "Я был не прав", – извинился аргентинец.

Матчи "Милан" – "Дженоа" и "Сампдория" – "Фиорентина" перенесены из-за трагедии в Генуе, когда при крушении моста погибли 42 человека. В субботу футболисты, тренеры и руководство генуэзских команд посетили похороны погибших. Карло Анчелотти выездной победой над "Лацио" (2:1) дебютировал у руля "Наполи". На этом же матче состоялся дебют Андрея Шевченко в качестве эксперта на итальянском ТВ. "Для меня матч получился особенным, – заявил Анчелотти. – Стадион "Олимпико" был моим домом, когда я выступал за "Рому". Я выиграл очень много матчей на этом стадионе. Решил вернуться в "Наполи", потому что это клуб с неповторимой страстью и совершенно особенным энтузиазмом". Экс-защитник "Днепра" и вице-чемпион мира Иван Стринич, который летом стал игроком "Милана", приостановил карьеру из-за проб­­лем с сердцем.

ИСПАНИЯ. "Барселона" начала се­­зон с уверенной победы над "Алавесом" (3:0). Месси оформил дубль и забил 6000-й гол "Барсы" в Ла Лиге. Интересно, что в 2009 году именно он забил и 5000-й "блаугранас". Эрнесто Вальверде остался недоволен своей командой: "Не лучшая наша игра. Но сейчас только август, мы станем лучше". Также наставник каталонцев поделился мнением насчет вероятного проведения матчей чемпионата Испании в США: "Для всех это выглядит странным, как и матч за Суперкубок Испании за границей". В составе "Барселоны" дебютировали Видаль и Артур, бразилец даже успел отметиться ассистом.

ФРАНЦИЯ. Проиграв первый тайм 0:1, ПСЖ на выезде обыграл "Генгам" (3:1) благодаря дублю Мбаппе и голу с пенальти от Неймара. "Повезло, что к перерыву не уступали с большим счетом", – признался Томас Тухель. После матча Джиджи Буффон обменялся футболками с сыном бывшего партнера по "Парме" и "Ювентуса" Лилиана Тюрама, Маркусом, выступающим за "Генгам".