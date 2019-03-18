Обзор футбольных еврочемпионатов: проход Зинченко, крах "Юве" без Роналду и вторая Зиданиада

Зидан удачно встряхнул состав "Реала", а "Манчестер Сити" помогло отсутствие на стадионе VAR

Зидан вернулся с победой. Фото: AFP

Обзор футбольных еврочемпионатов: проход Зинченко, крах "Юве" без Роналду и вторая Зиданиада Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5a/4d7/5c8f5a4d7322b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5a/4d7/5c8f5a4d7322b.png 2019-03-18T10:52:00+02:00 Футбол Зидан удачно встряхнул состав "Реала", а "Манчестер Сити" помогло отсутствие на стадионе VAR

Зидан вернулся в "Реал" с победы над "Сельтой" (2:0). Новый-старый тренер включил в стартовый состав тех, кто был лидером его команды, но практически не играли при Лопетеги и Солари.

Речь о Кейлоре Навасе, Марсело, Иско и Асенсио. Для Наваса это появление в основе в чемпионате стало первым с января, для Иско — с октября прошлого года. Именно он вывел мадридцев вперед, отметившись впервые за полгода. Второй гол на счету Бэйла. Еще одно взятие ворот не было засчитано после вмешательства VAR. Голевого авторства лишился Лука Модрич из-за того, что Варан мешал вратарю соперника, находясь в офсайде.

Фото AFP

"У меня хорошие ощущения, — поделился Зинедин Зидан. — Важно было победить после всего трех тренировок вместе. Рад, что Иско забил. Мне нравится Куртуа, но я хочу, чтобы Кейлор Навас также чувствовал свою значимость. Я не забуду того, что он сделал для нас. У Марсело та же история. Дело не в Куртуа, Регилоне или том, кто отобрал место в составе у Иско. Я хочу, чтобы все игроки были в форме".

Серхио Рамос стал восьмым игроком в истории Ла Лиги, кому удалось победить 300 раз. Для Модрича эта победа — 200-я в составе "сливочных" во всех турнирах. Кроме того, матч стал 900-м при президентстве Флорентино Переса. Больше в Королевском клубе было только при Сантьяго Бернабеу (1407). Кстати, фанаты "сливочных" планировали акцию против Переса, но стюарды отобрали у них два баннера с надписями: "Флорентино, уходи" и "Виноват Флорентино". Благодаря этой победе "Реал" приблизился к "Атлетико" на расстояние двух очков. "Матрасники" после вылета от "Ювентуса" в ЛЧ проиграли "Атлетику" (0:2) в чемпионате.

Василий Кравец отыграл полный матч за "Леганес" против "Жироны" (0:2). От портала Whoscored украинец получил 6,5 балла, это четвертая оценка в его команде.

Чемпионат Англии

В этот уикенд матчи АПЛ смешались с Кубком страны. "МанСити" едва не вылетел от представителя чемпионшипа, "Суонси". "Горожане" горели 0:2, во втором тайме Гвардиола бросил в бой Зинченко, Стерлинга и Агуэро, и команда переломила ход игры (3:2). Аргентинец не реализовал пенальти, а затем забил решающий гол из офсайда. VAR в Кубке Англии используется только на стадионах команд АПЛ, "Суонси" же выступает дивизионом ниже. А "МЮ" вылетел — 1:2 от "Вулверхэмптона". "Это был наш худший матч", — констатировал Сульшер, который проиграл вторую игру подряд.

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Чемпионат Франции

У "ПСЖ" не лучшая ситуация внутри команды. Под раздачу попал Адриен Рабьо. Полузащитник, которого отстранили от работы с первым составом из-за его нежелания продлевать контракт, после поражения парижан в ЛЧ от "МЮ" поставил лайк Патрису Эвра, который бурно радовался победе манкунианцев, — и был оштрафован. Также выяснилось, что клуб в октябре оштрафовал Рабьо и Мбаппе на 180 тысяч евро за опоздание на командное собрание.

Чемпионат Германии

"Шальке" после увольнения Доменико Тедеско проиграл первый матч с Хубом Стевенсом во главе — 0:1 с "РБ Лейпциг". Домашняя безголевая серия в Бундеслиге команды Коноплянки (он не играл) насчитывает уже 372 минуты, антирекорд "Шальке". Фантастическим получился матч против "Фортуны" для форварда "Вольфсбурга" Ваутера Вегорста, в котором "волки" победили (5:2), а он поучаствовал во всех пяти голах (хет-трик + два ассиста).

Фото AFP

Чемпионат Италии

Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на выездной матч с "Дженоа", получив отдых. И беспроигрышная серия "Юве" в Серии А (31 матч!) прервалась — поражение 0:2. Трагедия на матче "Кальяри" и "Фиорентины" (2:1). Болельщику хозяев стало плохо с сердцем, и пока медики оказывали помощь, некоторые фанаты "фиалок" скандировали: "Просто умри!", что вызвало негодование даже в их секторе. 45-летний Даниэле Атцори скончался на трибунах.

Как сообщалось ранее, футболисты "Милана" устроили стычку на скамейке запасных во время дерби с "Интером".

Также сообщалось, что голкипер "Наполи" потерял сознание прямо на поле: появилось видео.

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АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.