Обзор матча "Атлетик" – "Валенсия" в чемпионате Испании

"Валенсия" обыграла "Атлетик" в матче седьмого тура чемпионата Испании. Единственны гол в матче забил Дмитрий Черышев. "Летучие мыши" одержали лишь вторую победу в текущем сезоне. Видео гола и обзор матча "Атлетик" – "Валенсия" смотрите на нашем сайте.

"Атлетик" – "Валенсия" – 0:1

Гол: Черышев (27)

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"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа (Лекуэ, 83), Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Беньят, 61), Ибаи Гомес (Адурис, 61), Муниаин, Уильямс.

"Валенсия": Силлессен, Диакаби, Гарай (Габриэл Паулиста, 46), Коста, Васс, Коклен, Ферран Торрес, Черышев (Собрино, 85), Парехо, Макси Гомес (Вальехо, 68), Родриго.

Предупреждения: Черышев (20), Родриго (34), Диакаби (46), Унаи Лопес (50), Адурис (77), Силлессен (88), Васс (90).

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