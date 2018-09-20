Обзор матча "Бенфика" – "Бавария" – 0:2

В среду, 19 сентября, в Лиссабоне прошел поединок первого тура Лиги чемпионов. Местная "Бенфика" уступила мюнхенской "Баварии". Немцы забили по голу в каждом из таймов.

"Бенфика" (Португалия) – "Бавария" (Германия) – 0:2

Голы: Левандовски (10), Санчеш (54)



"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Гримальдо, Жардел, Рубен Диаш, Фейса, Сальвио (Габриэл Аппелт, 62), Жедсон (Живкович, 75), Сеферович, Серви, Пицци (Рафа Силва, 62).

"Бавария": Нойер, Боатенг, Хуммельс, Хави Мартинес (Мюллер, 88), Алаба, Санчеш,Киммих, Роббен, Рибери (Гнабри, 62), Родригес (Горецка, 79), Левандовски.



Предупреждения: Фейса (22), Жедсон (39) – Киммих (19) Хуммельс (52).

Обзор матча "Бенфика" – "Бавария":

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

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