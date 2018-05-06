Обзор матча "Челси" – "Ливерпуль": все решил гол Оливье Жиру

В центральном матче тура в Англии был забит всего один гол

Футболисты лондонского "Челси" обыграли "Ливерпуль" в матче предпоследнего 37-го тура чемпионата Англии. Встреча "Челси" – "Ливерпуль" прошла в воскресенье в столице Великобритании на поле "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 32-й минуте забил Оливье Жиру.

"Челси" имеет в активе 69 очков после 36 матчей, идет на пятом месте и отстает от "Тоттенхэм Хотспур", занимающего четвертую строчку, на два очка. "Ливерпуль" после 37 матчей имеет в активе 72 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Накануне "Ливерпуль" в Риме проиграл "Роме" со счетом 2:4, но вышел в финал Лиги чемпионов благодаря домашней победе 5:2. Голы и моменты матча "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 – видео на нашем сайте.

Отметим, что интересный матч проходит в воскресенье в Испании: трансляции "Барселона" – "Реал" на канале "Футбол 2" и в интернете. "Барселона" досрочно гарантировала себе чемпионский титул, более того, команда уже устроила чемпионский парад перед своими болельщиками. "Реал" в турнирной таблице занимает третье место (71 очко), отставая от мадридского "Атлетико" на четыре очка.

