Обзор матча "Челси" – "Манчестер Сити", в котором чемпионом стал "Ливерпуль"

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" в матче 31-го тура чемпионата Англии и досрочно подарил золотые медали "Ливерпулю". Гости больше владели мячом, но пропустили первыми после грубой ошибки защитников в центре поля, в результате чего Кристиан Пулишич из центра поля убежал на свидание с голкипером и реализовал выход один на один.

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"Челси" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция

"МанСити" отыгрался после перерыва, когда Кевин де Брюйне классно реализовал штрафной удар, отправив мяч прямо в девятку ворот "синих". Развязка в матче наступила на 77-й минуте. Фернандиньо во время суматохи в штрафной рукой поймал мяч на линии ворот. Сначала арбитр не заметил нарушения, но после использования системы VAR указал на точку, а бразильцу выдал красную карточку. Пенальти же реализовал другой экс-игрок "Шахтера" Виллиан, с которым накануне был продлен контракт.

"Челси" – "Манчестер Сити" – 2:1

Голы: Пулишич (36), Виллиан (78, пен) – Брюйне (55)

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"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Баркли (Ковачич, 73), Канте, Маунт (Педро, 90), Виллиан, Жиру (Абрахам, 62), Пулишич (Гилмор, 90).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Фернандиньо, Лапорт (Отаменди, 74), Менди (Зинченко, 59), де Брюйне, Родри Эрнандес (Сильва, 55), Гюндоган, Марез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 55), Стерлинг.

Предупреждения: Алонсо (38), де Брюйне (76).

Удаление: Фернандиньо (77).

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"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз в истории и впервые с 1990 года! К тому же это первый титул "красных" с момента учреждения Премьер-лиги в 1992 году. "Ливерпуль" по количеству побед в национальном чемпионате уступает только "Манчестер Юнайтед", на счету которого 20 побед, но "красные дьяволы" в последний раз побеждали в Премьер-лиге еще до ухода Алекса Фергюсона.

Также "Ливерпуль" на три трофея отстает от "МЮ" в гонке самых титулованных английских клубов. На счету мерсисайдцев стало 63 титула – 19 побед в чемпионате, 7 – в Кубке Англии, 8 – в Кубке лиги, 15 – в Суперкубке Англии, 6 – в Лиге чемпионов, 3 – в Лиге Европы, 4 – Суперкубке УЕФА и 1 – в клубном чемпионате мира.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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