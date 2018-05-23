Обзор матча "Черноморец" – "Полтава" – 1:0

Сегодня, 22:30

Гол и лучшие моменты переходного матча Премьер-лиги в Одессе


Одесский "Черноморец" обыграл "Полтаву" в первом матче за право в следующем сезоне играть в Премьер-лиге. Победный гол на свой счет записал полузащитник Кирилл Ковалец. Ответная встреча пройдет 27 мая в Полтаве. Сегодня ранее состоялся еще один стыковой матч за место в Премьер-лиге: "Зирка" и "Десна" сыграли вничью 1:1.

"Черноморец" – "Полтава" – 1:0
Гол: Ковалец (36)

"Черноморец": Новак, Люлька, Жунич (Ищенко, 46), Бобко, Ковалец, Смирнов, Третьяков, Татарков, Ориховский, Романюк, Гладкий.

"Полтава": Крынский, Савин, Иванов, Голиков, Парамонов, Насибулин, Башлай, Савченко, Крапивный, Покотылюк, Дегтярев (Ковпак, 71).

Предупреждения: Ковалец (2), Крапивный (28), Башлай (35), Голиков (60), Бобко (62), Насибулин (67).

Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играхВ состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.
футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, первая лига, ФК Полтава

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Источник:

Сегодня|Спорт

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