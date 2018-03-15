Обзор матча "Динамо" – "Лацио" – 0:2

Сегодня в Киеве прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы – "Динамо" играло с "Лацио".

Увы, киевляне не смогли удержать преимущество выездной ничьи недельной давности – 2:2. На этот раз итальянцы сумели материализовать свое преимущество в классе забив по голу в каждом из таймов. Сначала Лейва головой отправил мяч в сетку после навеса со штрафного, а потом де Врей замкнул скидку во вратарскую после навеса с углового. Были моменты и у "Динамо". Опасно пробивали Цыганков и Гонсалес, однако мяч оба раза предательски пролетел рядом с "девяткой".

"Динамо" – "Лацио" – 0:2 (0:1)

Голы: Лукас Лейва, 23 (0:1), де Врей, 83 (0:2).



"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар (Шабанов, 45), Кендзера, Пиварич, Цыганков, Буяльский, Шепелев, Морозюк (Гонсалес, 57), Беседин (Мбокани, 70), Мораес.



"Лацио": Стракоша, де Врей, Луис Альберто, Луис Фелипе, Раду, Хиль Патрисио (Марушич, 72), Фелипе Андерсон, Пароло, Лулич (Лукаку, 69), Лукас Лейва, Иммобиле (Кайседо, 82).