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Обзор матча Грузия – Дания в отборе на Евро-2020

8 сентября, 22:56

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Грузии выстояла против команды Дании в домашнем матче отбора на чемпионат Европы 2020 года. Примечательно, что в первом матче между этими командами была зафиксирована разгромная победа датчан со счетом 5:1. Но на своем поле грузины не позволили сопернику отличиться хотя бы раз.

Этой осечкой Дании воспользовалась сборная Швейцарии, которая в параллельном матче разгромила Гибралтар и вплотную приблизилась ко второму месту, имея матч в запасе.

Грузия – Дания – 0:0
Грузия: Лория, Кашия, Григалава, Табидзе, Какабадзе, Абурджания (Гвилия, 86), Казаишвили, Ананидзе, Китейшвили, Окриашвили, Квилитая (Даушвили, 90).

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Дания: Шмейхель, Дальсгор, Ларсен, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг (Шене, 73), Эриксен, Дилэйни, Дольберг (Гюткьяер, 67), Поульсен, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Григалава (42), Шене (87), Какабадзе (89).

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 Команды

ИВНПМО
1  ИРЛАНДИЯ53206-211
2  ДАНИЯ523015-59
3  ШВЕЙЦАРИЯ422010-48
4  ГРУЗИЯ51134-84
5  ГИБРАЛТАР50050-160

Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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видео голов Евро-2020 сборная Грузии сборная Дании

Источник: Сегодня|Спорт

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