Обзор матча Грузия – Дания в отборе на Евро-2020

Сборная Грузии выстояла против команды Дании в домашнем матче отбора на чемпионат Европы 2020 года. Примечательно, что в первом матче между этими командами была зафиксирована разгромная победа датчан со счетом 5:1. Но на своем поле грузины не позволили сопернику отличиться хотя бы раз.
Этой осечкой Дании воспользовалась сборная Швейцарии, которая в параллельном матче разгромила Гибралтар и вплотную приблизилась ко второму месту, имея матч в запасе.
Грузия – Дания – 0:0
Грузия: Лория, Кашия, Григалава, Табидзе, Какабадзе, Абурджания (Гвилия, 86), Казаишвили, Ананидзе, Китейшвили, Окриашвили, Квилитая (Даушвили, 90).
Дания: Шмейхель, Дальсгор, Ларсен, Кьер, Кристенсен, Хейбьерг (Шене, 73), Эриксен, Дилэйни, Дольберг (Гюткьяер, 67), Поульсен, Брэйтуэйт.
Предупреждения: Григалава (42), Шене (87), Какабадзе (89).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|5
|3
|2
|0
|6-2
|11
|2
|ДАНИЯ
|5
|2
|3
|0
|15-5
|9
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|4
|ГРУЗИЯ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|5
|ГИБРАЛТАР
|5
|0
|0
|5
|0-16
|0
Напомним, что сборная Украины вчера разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.
Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.
Смотрите обзор матча Литва – Украина:
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