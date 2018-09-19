Обзор матча Лиги чемпионов "Монако" – "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" стартовал в Лиге чемпионов сезона 2018/2019 годов, финал которой пройдет на домашней арене "матрасников" "Ванда Метрополитано". В первом туре группового этапа команда Диего Симеоне одержала волевую победу над "Монако". Французы первыми забили, но еще до перерыва пропустили дважды.

"Монако" – "Атлетико" – 1:2

Голы: Грансир (18) – Диего Коста (31), Хименес (45)

"Монако": Бенальо, Глик, Хенрихс, Сидибе, Жемерсон, Ахолу (Траоре, 69), Ндорам, Шадли (Жорди Мбоула, 58), Тилеманс, Грансир (Силла, 77), Фалькао.

"Атлетико": Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Корреа (Лемар, 70), Диего Коста, Гризманн.

Предупреждения: Фалькао (11), Хименес (48), Сидибе (52), Траоре (78), Диего Коста (90).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать". Главный тренер "горняков" отметил, что травмированного Веллингтона Нема заменит Сергей Болбат. Это будет его дебют в Лиге чемпионов.