Обзор матча "Львов" – "Динамо": две прямые красные карточки и гол Буяльского

Несмотря на два удаления, "Динамо" смогло обыграть "Львов" на выезде

"Динамо" даже с двумя удалениями обыграло "Львов". Фото fcdynamo.kiev.ua.

"Динамо" на выезде обыграло ФК "Львов" в поединке 26 тура чемпионата Украины. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Хацкевича, которая доигрывала встречу вдевятером. В первом тайме был удален Никита Бурда, во втором в том же направлении последовал Томаш Кендзера. Единственный гол в матче забил Виталий Буяльский. Отставание в семь очков от "Шахтера" сохранилось, до окончания чемпионата осталось шесть туров.

Обзор матча "Львов" – "Динамо" 0:1

"Львов" – "Динамо" – 0:1 (0:1)

Гол: Буяльский (24)

Желтые карточки: Мартан (26), Сабино (48), Рожерио Алвеш (71), Педро Витор (77) – Русин (7), Шабанов (51), Шепелев (60), Цыганков (73),

Удаления: Бурда (19), Кендзера (75)

Напомним, что ранее в воскресенье "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Интересно, что "горняки" по ходу матча не забили два пенальти.

Еще в одном матче Премьер-лиги в воскресенье "Заря" на выезде обыграла "Александрию" и вернулась в борьбу за "бронзу". Команда Юрия Вернидуба забила два безответных мяча: дублем отметился Артем Громов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обзор матча "Львов" – "Динамо": две прямые красные карточки и гол Буяльского". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"