Обзор матча "МЮ" – "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 29-го тура чемпионата Англии благодаря голам Антони Мартиаля и Скотта Мактоминея. Благодаря этой победе "МЮ" поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Сити" остается на второй строчке с семиочковым отрывом от "Лестера".

Мы уже писали, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил ужасный антирекорд в чемпионате Англии. "Горожане" потерпели седьмое поражение в сезоне Премьер-лиги.

А вот "МЮ" впервые с сезона 2009/2010 годов сумел обыграть "Сити" дважды в чемпионате и в сумме три раза, если учитывать матч в Кубке лиги. Также они впервые с сезона 1960/1961 по два раза обыграли "Сити" и" Челси" в чемпионате.

Команда Сульшера также довела свою серию без поражений до 10 матчей во всех турнирах. Это лучшая серия норвежского тренера после его дебютного спурта в 11 матчей без поражений с декабря 2018-го по февраль 2019 года.

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"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 2:0

Голы: Мартиаль (30), Мактоминей (90)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Байи, 78), Бруну Фернандеш (Игало, 88), Джеймс, Мартиаль (Мактоминей, 78).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко (Менди, 77), Бернарду Силва (Марез, 59), Родри Эрнандес, Гюндоган, Фоден, Агуэро (Габриэл Жезус, 59), Стерлинг.

Предупреждения: Фернандиньо (29), Родри Эрнандес (30), Фред (42), Жоау Канселу (59), Магуайр (90), Габриэл Жезус (90).

Смотрите, как "МанСити" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов:

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