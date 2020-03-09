Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Обзор матча "МЮ" – "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

9 марта, 08:43

Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты центрального матча 29-го тура чемпионата Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 29-го тура чемпионата Англии благодаря голам Антони Мартиаля и Скотта Мактоминея. Благодаря этой победе "МЮ" поднялся на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Сити" остается на второй строчке с семиочковым отрывом от "Лестера".

Мы уже писали, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил ужасный антирекорд в чемпионате Англии. "Горожане" потерпели седьмое поражение в сезоне Премьер-лиги.

А вот "МЮ" впервые с сезона 2009/2010 годов сумел обыграть "Сити" дважды в чемпионате и в сумме три раза, если учитывать матч в Кубке лиги. Также они впервые с сезона 1960/1961 по два раза обыграли "Сити" и" Челси" в чемпионате.

Команда Сульшера также довела свою серию без поражений до 10 матчей во всех турнирах. Это лучшая серия норвежского тренера после его дебютного спурта в 11 матчей без поражений с декабря 2018-го по февраль 2019 года.

Реклама

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 2:0
Голы: Мартиаль (30), Мактоминей (90)

В тренде
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити": онлайн матча

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Байи, 78), Бруну Фернандеш (Игало, 88), Джеймс, Мартиаль (Мактоминей, 78).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко (Менди, 77), Бернарду Силва (Марез, 59), Родри Эрнандес, Гюндоган, Фоден, Агуэро (Габриэл Жезус, 59), Стерлинг.

Предупреждения: Фернандиньо (29), Родри Эрнандес (30), Фред (42), Жоау Канселу (59), Магуайр (90), Габриэл Жезус (90).

Смотрите, как "МанСити" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата Европы
100 дней до Евро-2020: где пройдет, все стадионы и города чемпионата ЕвропыЕвро 2020
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
"Жена потратила миллион, который я откладывал всю карьеру": экс-игрок "Динамо" остался без денегФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...