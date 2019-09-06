Обзор матча Норвегия – Мальта в отборе на Евро-2020

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Норвегии обыграла Мальту в отборочном матче к Евро-2020 благодаря голам Берге и Кинга с пенальти в первом тайме. Благодаря этой победе норвежцы поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив Румынию, которая уступила главному фавориту группы Испании.

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 5 5 0 0 13-3 15 2 ШВЕЦИЯ 5 3 1 1 12-7 10 3 НОРВЕГИЯ 5 2 2 1 10-7 8 4 РУМЫНИЯ 5 2 1 2 12-7 7 5 МАЛЬТА 5 1 0 4 2-12 3 6 ФАРЕРЫ 5 0 0 5 3-16 0

Норвегия – Мальта – 2:0

Голы: Берге (33), Кинг (45, пен)

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Алеэсами, Ховланд, Юхансен (Норманн, 76), Нордтвейт, Сельнэс, Эдегор, Берге, Холанд (Эльюнусси, 66), Кинг (Йонсен, 58).

Мальта: Бонелло, Мускат (Апап, 20), Аджиус, Борг, Фенек (Фарруджа, 64), Велла, Греч (Эффионг, 77), Корбалан, Нвоко, Мбонг, Мускат.

Предупреждения: Кинг (32), Нвоко (45).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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