Обзор матча Норвегия – Мальта в отборе на Евро-2020

Сборная Норвегии обыграла Мальту в отборочном матче к Евро-2020 благодаря голам Берге и Кинга с пенальти в первом тайме. Благодаря этой победе норвежцы поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив Румынию, которая уступила главному фавориту группы Испании.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|5
|5
|0
|0
|13-3
|15
|2
|ШВЕЦИЯ
|5
|3
|1
|1
|12-7
|10
|3
|НОРВЕГИЯ
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|4
|РУМЫНИЯ
|5
|2
|1
|2
|12-7
|7
|5
|МАЛЬТА
|5
|1
|0
|4
|2-12
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|5
|0
|0
|5
|3-16
|0
Норвегия – Мальта – 2:0
Голы: Берге (33), Кинг (45, пен)
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Алеэсами, Ховланд, Юхансен (Норманн, 76), Нордтвейт, Сельнэс, Эдегор, Берге, Холанд (Эльюнусси, 66), Кинг (Йонсен, 58).
Мальта: Бонелло, Мускат (Апап, 20), Аджиус, Борг, Фенек (Фарруджа, 64), Велла, Греч (Эффионг, 77), Корбалан, Нвоко, Мбонг, Мускат.
Предупреждения: Кинг (32), Нвоко (45).
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк