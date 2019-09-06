Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Обзор матча Норвегия – Мальта в отборе на Евро-2020

6 сентября, 08:26

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Норвегии обыграла Мальту в отборочном матче к Евро-2020 благодаря голам Берге и Кинга с пенальти в первом тайме. Благодаря этой победе норвежцы поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив Румынию, которая уступила главному фавориту группы Испании.

N

Команды

Реклама

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ550013-315
2  ШВЕЦИЯ531112-710
3  НОРВЕГИЯ522110-78
4  РУМЫНИЯ521212-77
5  МАЛЬТА51042-123
6  ФАРЕРЫ50053-160

Норвегия – Мальта – 2:0
Голы: Берге (33), Кинг (45, пен)

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Алеэсами, Ховланд, Юхансен (Норманн, 76), Нордтвейт, Сельнэс, Эдегор, Берге, Холанд (Эльюнусси, 66), Кинг (Йонсен, 58).

В тренде
Терпение исчерпалось: эксперт объяснил, почему Трамп может объявить Европе торговую войну

Мальта: Бонелло, Мускат (Апап, 20), Аджиус, Борг, Фенек (Фарруджа, 64), Велла, Греч (Эффионг, 77), Корбалан, Нвоко, Мбонг, Мускат.

Предупреждения: Кинг (32), Нвоко (45).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео голов Евро-2020 сборная Норвегии сборная Мальты

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатораФутбол
Футбол в режиме экономии: названа сумма, которую украинские клубы потратили на летние трансферы
Футбол в режиме экономии: названа сумма, которую украинские клубы потратили на летние трансферыФутбол

Новости партнеров

Loading...