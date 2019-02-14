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Обзор матча "Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2 в Лиге Европы

Сегодня, 22:52

Голы и лучшие моменты матча 1/16 финала в Пирее

Обзор матча "Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2 в Лиге Европы Футбол Голы и лучшие моменты матча 1/16 финала в Пирее

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим "Олимпиакосом" и киевским "Динамо" в Пирее на стадионе "Караискакис" завершился боевой ничьей 2:2. Киевляне пропустиили в самом дебюте игры от Хассана, но еще в первом тайме сумели сравнять счет усилиями Виталия Буяльского. Но на перерыв греки ушли с преимущество в счете – дальний и точный удар удался Диашу.

После перерыва киевляне перестроили игру и полностью переиграли соперника, но забить сумел лишь однажды – перед финальным свистком отличился Беньямин Вербич.

Теперь киевлянам в Киеве нужно не проиграть, чтобы завоевать путевку в 1/8 финала турнира. Кстати, еще перед первым матчем киевляне были фаворитами у букмекеров на выход в следующий раунд. Тогда коэффициент был 1.80 против 1.95, но теперь их шансы должны повыситься.

"Олимпиакос" – "Динамо" – 2:2
Голы: Хассан (9), Жил Диаш (40) – Буяльский (27), Вербич (89)

"Олимпиакос": Жозе Са, Сиссе, Цимикас, Мерья, Вукович, Фортунис (Натхо, 69), Камара, Поденсе (Христодулопулос, 81), Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 86), Хассан.

"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич, Шепелев, Цыганков, Фран Соль (Русин, 82).

Предупреждения: Камара (32), Поденсе (58), Вербич (74), Кендзера (90).

Напомним, что накануне киевское "Динамо" попало в рейтинг самых культовых клубов мира. В список вошли клубы, которые внесли свой вклад в развитие футбола или отметились выдающимися достижениями.

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Тег видео, футбол, Лига Европы, Динамо Киев, Олимпиакос

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Сегодня|Спорт

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