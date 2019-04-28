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Обзор матча претендентов на медали чемпионата Украины "Александрия" – "Заря"

28 апреля, 19:52

Дубль Артема Громова вернул "Зарю" в битву за "бронзу" украинской Премьер-лиги

"Александрия" – "Заря" – 0:2. Фото fco.com.ua
"Александрия" – "Заря" – 0:2. Фото fco.com.ua.

"Заря" на выезде обыграла "Александрию" в 26 туре чемпионата Украины и вернулась в борьбу за "бронзу" Премьер-лиги. Дублем отметился полузащитник "Зари" Артем Громов, забивший по голу в каждом из таймов. Благодаря этой победе возродилась интрига в борьбе за третье место: отрыв "Александрии" от "Зари" теперь составляет 9 очков за 6 туров до окончания первенства.

Обзор матча "Александрия" – "Заря" 0:2

"Александрия" – "Заря" – 0:2 (0:1)
Голы: Громов (41), Громов (62)
Желтые карточки: Бабогло (39) – Михайличенко (36), Чайковский (50), Вернидуб (81)

"Александрия": 79. Юрий Панькив (К), 3. Станислав Микицей (23. Дмитрий Шастал, 46), 4. Владислав Бабогло, 6. Кирилл Ковалец, 7. Евгений Протасов (14. Артем Полярус, 35), 8. Алексей Довгий (44. Евгений Банада, 57), 11. Андрей Цуриков, 17. Валерий Лучкевич, 18. Артем Ситало, 26. Антон Шендрик, 27. Дмитрий Гречишкин.

"Заря": 30. Никита Шевченко, 14. Богдан Михайличенко, 15. Виталий Вернидуб, 98. Евгений Чеберко, 77. Игорь Чайковский, 99. Леван Арвеладзе, 17. Богдан Леднев (7. Владислав Кочергин, 79), 22. Владислав Кабаев (28. Артем Громов, 35), 10. Дмитрий Хомченовский, 20. Александр Караваев (К), 11. Филипп Будковский (8. Неманья Иванович, 90).

Напомним, что ранее в воскресенье "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь" со счетом 1:0. Интересно, что "горняки" по ходу матча не забили два пенальти.

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Сегодня|Спорт

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