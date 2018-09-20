Обзор матча "Реал" – "Рома" – 3:0

Мадридский "Реал" уверенно стартовал в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа на "Сантьяго Бернабеу" мадридцы разгромили римскую "Рому", забив гостям три "сухих" мяча.

"Реал" – "Рома" – 3:0

Голы: Иско (45), Бейл (58), Мариано Диас (90+2)

"Реал": Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос, Каземиро, Кроос, Модрич (Дани Себальос, 85), Бензема (Асенсио, 62), Иско, Бейл (Мариано Диас, 73).

"Рома": Дзаниоло (Пеллегрини, 54), Ольсен, Манолас, Фасио, Коларов, де Росси, Юндер, Флоренци, Н'Зонзи (Шик, 69), Эль-Шаарави (Перотти, 62), Джеко.

Предупреждения: Серхио Рамос (23) – де Росси (44), Джеко (76)

"Реал" – "Рома": обзор первого тайма

"Реал" – "Рома": обзор второго тайма

Напомним, что в первом туре ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью с "Хоффенхаймом". По ходу встречи дважды немцы выходили вперед, но "горняки" сумели отыграться: обзор матча "Шахтер" – "Хоффенхайм".

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду впервые в своей карьере получил красную карточку в Лиге чемпионов. Нападающий "Ювентуса" был удален в первом тайме матча с "Валенсией".