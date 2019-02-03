Обзор матча "Шахтер" – "Партизан" – 0:2
"Горняки" уступили сербскому клубу в товарищеском поединке
Сегодня на турецком сборе донецкий "Шахтер" провел товарищеский поединок. Соперником подопечных Паулу Фонсеки стал самый титулованный клуб Сербии – белградский "Партизан". Сербам удалось быстро открыть счет, а до конца первого тайма его удвоить. А вот "горняки" свои шансы не реализовали. В итоге, "Партизан" отпраздновал победу.
"Шахтер" – "Партизан" – 0:2
Голы: Николич, 8, Шчекич, 39
"Шахтер" провел поединок в таком составе: Пятов (Трубин, 68), Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили, Патрик, Степаненко (Майкон, 80), Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон, Мораес.
ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" – ПАРТИЗАН"
Свой следующий поединок на сборах "Шахтер" проведет 4 февраля: в 10:00 "оранжево-черные" встретятся с болгарским "Ботевом".
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