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Обзор матча "Шахтер" – "Партизан" – 0:2

Сегодня, 19:07

"Горняки" уступили сербскому клубу в товарищеском поединке

Борьба за мяч
Борьба за мяч. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Обзор матча "Шахтер" – "Партизан" – 0:2 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/71f/baf/5c571fbaf40f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/71f/baf/5c571fbaf40f9.jpg Футбол "Горняки" уступили сербскому клубу в товарищеском поединке

Сегодня на турецком сборе донецкий "Шахтер" провел товарищеский поединок. Соперником подопечных Паулу Фонсеки стал самый титулованный клуб Сербии – белградский "Партизан". Сербам удалось быстро открыть счет, а до конца первого тайма его удвоить. А вот "горняки" свои шансы не реализовали. В итоге, "Партизан" отпраздновал победу.

"Шахтер" – "Партизан" – 0:2
Голы: Николич, 8, Шчекич, 39 

"Шахтер" провел поединок в таком составе: Пятов (Трубин, 68), Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили, Патрик, Степаненко (Майкон, 80), Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон, Мораес.

ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" – ПАРТИЗАН"

Свой следующий поединок на сборах "Шахтер" проведет 4 февраля: в 10:00 "оранжево-черные" встретятся с болгарским "Ботевом".

Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Ранее мы делали рейтинг футболистов чемпионата Украины в соцсетяхЧетыре украинских футболиста набрали более сотни тысяч подписчиков в социальной сети Instagram – это выступающие в Европе Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Мы составили рейтинг футболистов, выступающих в украинской Премьер-лиге, – украинцев, легионеров и вторых половинок игроков.

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