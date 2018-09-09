Обзор матча Украина – Словакия – 1:0

Сборная Украины продолжает показывать стопроцентный результат в Лиге наций. Сегодня во втором туре во Львове Украина обыграла минимально команду Словакии – 1:0. Победный гол был забит в концовке встречи. Гости сфолили на Цыганкове и пенальти реализовал Ярмоленко.

Украина – Словакия – 1:0

Гол: Ярмоленко (80, пен.)

Украина: Пятов, Матвиенко, Бурда, Ракицкий, Коноплянка (Цыганков 78), Степаненко (Сидорчук 86), Марлос, Караваев, Малиновский (Зинченко 71), Яремчук, Ярмоленко

Словакия: Дубравка, Шатка, Шкртел, Губочан, Шкриньяр, Лоботка, Куцка (Грегуш 78), Хамшик, Мак, Немец (Дуда 65), Вайсс (Руснак 70)

Предупреждены: Коноплянка (64), Сидорчук (90+4) – Губочан (16), Дуда (74)

Обзор первого тайма матча Украина – Словакия:

Обзор второго тайма матча Украина – Словакия:

Напомним, что в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. Следующий матч в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко проведут 16 октября дома с Чехией.

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