Обзор матча "Зирка" – "Десна" – 1:1

Сегодня, 20:21

Голы и лучшие матч переходного матча Премьер-лиги


Кропивницкая "Зирка" сыграла вничью с командой Первой лиги "Десной" из Чернигова в первом матче за право в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге. Счет в матче открыли гости после точного удара головой Александра Волкова. После перерыва Денис Фаворов срезал мяч в свои ворота и восстановил равенство на табло.

Ответный матч состоится 27 мая в Чернигове.

"Зирка" – "Десна" – 1:1
Голы: Фаворов (76, аг) – Волков (32)

"Зирка": Паст (Лепка, 46), Братков, Цюпа, Полегенько, Маткобожик, Драченко, Билоног, Загальский (Кондраков, 70), Гедж (Ямполь, 30), Чичиков, Петров.

"Десна": Литовка, Мостовой, Слинкин, Ермаков, Головко, Волков (Банасевич, 69), Огиря, Фаворов, Фаворов, Коберидзе, Филиппов (Безбородько, 80).

Предупреждения: Огиря (7), Коберидзе (83), Петров (85).

Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играхВ состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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