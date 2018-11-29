Обзор самого скучного матча ЛЧ: "Боруссия" – "Брюгге"

За матч команды нанесли всего два удара в створ ворот

Дортмундская "Боруссия" досрочно гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а поэтому решила не сильно напрягаться в поединке против "Брюгге". Бельгийцы может бы и хотели создать проблемы хозяевам, но не могли. В итоге за всю игру "Боруссия" нанесла два удара в створ ворот соперника, "Брюгге" – ноль. Логичная ничья – 0:0.

В другом матче этой группы "Атлетико" обыграл "Монако" и сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

Положение команд в группе после пятого тура:

N Команда И В Н П М О 1 АТЛЕТИКО АТЛЕТИКО 5 4 0 1 9-6 12 2 БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ Д 5 3 1 1 8-2 10 3 БРЮГГЕ БРЮГГЕ 5 1 2 2 6-5 5 4 МОНАКО МОНАКО 5 0 1 4 2-12 1

11 декабря: "Монако" – "Боруссия" Д, "Брюгге" – "Атлетико".

Обзор матча "Боруссия" Д – "Брюгге":

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Кстати, французы уже заявили, что ждут решения УЕФА по поводу того, где состоится поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины.