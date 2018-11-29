Обзор самого скучного матча ЛЧ: "Боруссия" – "Брюгге"
За матч команды нанесли всего два удара в створ ворот
Дортмундская "Боруссия" досрочно гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а поэтому решила не сильно напрягаться в поединке против "Брюгге". Бельгийцы может бы и хотели создать проблемы хозяевам, но не могли. В итоге за всю игру "Боруссия" нанесла два удара в створ ворот соперника, "Брюгге" – ноль. Логичная ничья – 0:0.
В другом матче этой группы "Атлетико" обыграл "Монако" и сохранил за собой первое место в турнирной таблице.
Положение команд в группе после пятого тура:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АТЛЕТИКО
|5
|4
|0
|1
|9-6
|12
|2
|БОРУССИЯ Д
|5
|3
|1
|1
|8-2
|10
|3
|БРЮГГЕ
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|4
|МОНАКО
|5
|0
|1
|4
|2-12
|1
11 декабря: "Монако" – "Боруссия" Д, "Брюгге" – "Атлетико".
Обзор матча "Боруссия" Д – "Брюгге":
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Кстати, французы уже заявили, что ждут решения УЕФА по поводу того, где состоится поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины.
Вы сейчас просматриваете новость "Обзор самого скучного матча ЛЧ: "Боруссия" – "Брюгге"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"