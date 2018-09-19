Обзор супербитвы "Ливерпуль" – "ПСЖ" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" вырвал победу у "ПСЖ"в суперматче Лиги чемпионов. Команды встречались на "Энфилде" в рамках первого тура. Хозяева поля дважды выходили вперед, но гости столько же раз сравнивали счет. Так продолжалось до последних секунд встречи, когда Фирмино в третий раз поразил ворота "ПСЖ". Времени, чтобы отыграться у парижан просто не осталось.

"Ливерпуль" – "ПСЖ" – 3:2

Голы: Старридж (30), Милнер (36, пен), Фирмино (90+2) – Менье (40), Мбаппе (83)

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Мане (Фабиньо, 90), Салах (Шакири, 85), Старридж (Фирмино, 72).

"ПСЖ": Ареоля, Тиаго Силва, Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Рабьо, Менье, Неймар, Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80).

Предупреждения: ван Дейк (27), Менье (45).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать". Главный тренер "горняков" отметил, что травмированного Веллингтона Нема заменит Сергей Болбат. Это будет его дебют в Лиге чемпионов.