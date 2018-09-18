Обзор волевой победы "Интера" над "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов

Сегодня, 22:46

Голы и лучщшие моменты матча первого тура группового этапа на "Сан-Сиро"


Итальянский "Интер" во вторник, 18 сентября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане обыграл английский "Тоттенхэм" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева поля пропустили первыми от Кристиана Эриксена, но благодаря голам Мауро Икарди и Матиас Весино в концовке встречи принесли "Интеру" волевую победу.

Итальянцы сыграли на групповом этапе впервые с сезона 2011/2012 годов, когда дошли до 1/8 финала. 

"Интер" – "Тоттенхэм" – 2:1
Голы: Икарди (86), Весино (90) – Эриксен (53)

"Интер": Ханданович, Миранда, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Перишич (Кандрева, 64), Весино, Политано (Кейта Бальде, 72), Икарди.

"Тоттенхэм": Ворм, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Дембеле, Дайер, Ламела (Уинкс, 72), Эриксен, Кейн (Роуз, 90), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64).

Предупреждения: Шкриньяр (21), Санчес (38), Перишич (43), Вертонген (51), Ворм (82).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.
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Сегодня|Спорт

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