Обзор всех матчей 1/8 финала Лиги Европы

Голы и лучшие моменты матчей четверга в еврокубковом турнире

В четверг, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились четвертьфиналисты турнира.

Напомним, что киевское "Динамо" уступило дома "Лацио" (0:2) и прекратило борьбу в Лиге Европы.

Всего было сыграно восемь матчей. В сумме команды забили 25 мячей, больше всего зрители увидели в Москве, где "Атлетико" поиздевался над "Локомотивом" – шесть голов.

Единственный матч, где обошлось без забитых голов, состоялся в Австрии, где "Зальцбург" отстоял выездную победу над "Боруссией" из Дортмунда.

Добавим, что "Виктория" и "Спортинг" определили судьбу путевки в 1/4 финала только с помощью дополнительных таймов. Удачливее оказались португальцы.

Таким образом, борьбу за трофей продолжают "Атлетико", "Марсель", "Виктория", "Лацио", "Лейпциг", "Арсенал", ЦСКА и "Зальцбург". Жеребьевка состоится 16 марта.

Обзор ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы:

"Арсенал" – "Милан" – 3:1 (первый матч 2:0)

Голы: Уэлбек (39, пен, 86), Джака (71) – Чалханоглу (35)

"Лион" – ЦСКА – 2:3 (1:0)

Голы: Корне (58) – Головин (39), Муса (60), Вернблум (65), Диас (71)

"Зальцбург" – "Боруссия" – 0:0 (2:1)

"Виктория" – "Спортинг" – 2:1 ДВ (0:2)

Голы: Бакош (6, 64) – Батталья (105+2)

"Зенит" – "Лейпциг" – 1:1 (1:2)

Голы: Огюстен (22) – Дриусси (45)

"Атлетик" – "Марсель" – 1:2 (2:0)

Голы: Уильямс (74) – Пайе (38, пен), Окампос (52)

"Локомотив" – "Атлетико" – 1:5 (0:3)

Голы: Рыбус (20) – Корреа (16), Сауль (47), Торрес (65, пен, 70), Гризманн (85)

"Динамо" – "Лацио" – 0:2 (2:2)

Голы: Лукас Лейва (23), де Врей (83)