Обзор всех матчей 1/8 финала Лиги Европы
Голы и лучшие моменты матчей четверга в еврокубковом турнире
В четверг, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились четвертьфиналисты турнира.
Напомним, что киевское "Динамо" уступило дома "Лацио" (0:2) и прекратило борьбу в Лиге Европы.
Всего было сыграно восемь матчей. В сумме команды забили 25 мячей, больше всего зрители увидели в Москве, где "Атлетико" поиздевался над "Локомотивом" – шесть голов.
Единственный матч, где обошлось без забитых голов, состоялся в Австрии, где "Зальцбург" отстоял выездную победу над "Боруссией" из Дортмунда.
Добавим, что "Виктория" и "Спортинг" определили судьбу путевки в 1/4 финала только с помощью дополнительных таймов. Удачливее оказались португальцы.
Таким образом, борьбу за трофей продолжают "Атлетико", "Марсель", "Виктория", "Лацио", "Лейпциг", "Арсенал", ЦСКА и "Зальцбург". Жеребьевка состоится 16 марта.
Обзор ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы:
"Арсенал" – "Милан" – 3:1 (первый матч 2:0)
Голы: Уэлбек (39, пен, 86), Джака (71) – Чалханоглу (35)
"Лион" – ЦСКА – 2:3 (1:0)
Голы: Корне (58) – Головин (39), Муса (60), Вернблум (65), Диас (71)
"Зальцбург" – "Боруссия" – 0:0 (2:1)
"Виктория" – "Спортинг" – 2:1 ДВ (0:2)
Голы: Бакош (6, 64) – Батталья (105+2)
"Зенит" – "Лейпциг" – 1:1 (1:2)
Голы: Огюстен (22) – Дриусси (45)
"Атлетик" – "Марсель" – 1:2 (2:0)
Голы: Уильямс (74) – Пайе (38, пен), Окампос (52)
"Локомотив" – "Атлетико" – 1:5 (0:3)
Голы: Рыбус (20) – Корреа (16), Сауль (47), Торрес (65, пен, 70), Гризманн (85)
"Динамо" – "Лацио" – 0:2 (2:2)
Голы: Лукас Лейва (23), де Врей (83)
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