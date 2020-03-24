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Очаровательная девушка, ради которой игрок "Реала" нарушил карантин и разгневал президента Сербии

24 марта, 18:00

Максим Перепелица

Ради Софии Милошевич Лука Йович готов был пойти на серьезные жертвы

На днях нападающий мадридского "Реала" Лука Йович жестоко нарушил правила карантина. Форвард отправился на родину, чтобы увидеться с очаровательной моделью Софией Милошевич, а все из-за того, что девушка объявила, что беременна. Президент Сербии Александр Вучич очень жестко отреагировал на поведение форварда мадридского "Реала" и пригрозил ему арестом, если тот попытается уйти из квартиры.

Софья Милошевич ранее официально встречалась с Адемом Льяичем, а различные таблоиды приписывали ей романы с другими игроками – Душко Тошичем и Анте Ребичем. Девушка активно ведет Instagram, на который подписано более 480 тысяч людей.

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Ранее мы сообщали, что бывший президент "Реала" умер от коронавируса. Лоренцо Сансу, который управлял "Королевским клубом" с 1995 по 2000 год, а затем был владельцем "Малаги" с 2006 по 2010 год, было 76 лет.

Смотрите сюжет о том, как бизнес нарушает карантин

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чемпионат Испании Реал Мадрид коронавирус Лука Йович

Источник: Сегодня|Спорт

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