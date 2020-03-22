"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусом

"Мы ни в коем случае не должны допустить такой ситуации, как в Италии", - говорит тренер сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, проживающий в Лондоне и много лет выступавший в Италии, рассказал о самочувствии своих друзей – приятеля из Ломбардии, а также легендарного Паоло Мальдини, заразившихся коронавирусом. Также Шева признался, что не ждет скорого улучшения ситуации в борьбе мира с COVID-19.

"Думаю, в ближайшее время очень хороших новостей не будет. Мы все это понимаем. Мы должны настраиваться на очень тяжелое время. Мы должны вместе все это пережить и двигаться вперед дальше, – сказал в эфире программы "Великий футбол" Андрей Шевченко. – К сожалению, мой очень близкий друг провел две недели в больнице. Его выписали буквально два дня назад, он был в очень тяжелом положении. Это очень серьезная вещь. Этот вирус по-разному проявляет себя в разных организмах. Кто-то может подхватить очень серьезную форму вируса. Кто-то с сильным организмом может перенести в легкой форме"

Читайте также: Летом у Шевы заканчивается контракт: стало известно, какой тренер будет готовить сборную к Евро-2021

"Мы видим ситуацию в Италии. К этой проблеме нужно намного серьезнее относиться. К сожалению, в Италии, когда был введен карантин, говорилось о серьезности, но не все соблюдали правила карантина, и мы видим ситуацию, которая есть сейчас. Постоянно слежу за тем, что происходит в Украине. Близкие там. Страна меня всегда волнует больше, чем что-то другое. Пока у нас не так много случаев, и это очень хорошо. Надеюсь, предпринятые меры – правильны. Очень важно, чтобы каждый человек очень серьезно относился к этим правилам. Мы ни в коем случае не должны допустить такой ситуации, как в Италии", – говорит Андрей Шевченко

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

"Что касается Паоло Мальдини, то мы общаемся каждые два дня. Было подтверждено, что он заразился коронавирусом. Его состояние стабильное, думаю, он поймал легкую форму. С ним все в порядке", – добавил Андрей Шевченко

Андреа Мальдера и Андрей Шевченко / Фото: ФФУ

Читайте также: Украинский футболист в охваченной коронавирусом Италии "надел" особенную маску

Напомним, в Италии, которая в эти дни бьет все рекорды по жертвам коронавируса, проживают ассистенты Андрея Шевченко по тренерскому штабу сборной Украины – Мауро Тассотти и Андреа Мальдера.

"Они в Милане, соблюдают карантин, – рассказал Андрей Шевченко. – Мы созваниваемся каждый день. Мне очень приятно, что многие ребята из команды поддерживают отношения. Те же Степаненко, Зинченко, Малиновский. Все общаются, у нас есть чат, ребята отправляют сообщения. Стараемся поддержать ребят там. Слава богу, с ними все в порядке. Мы все прекрасно знаем положение в Италии"

Ранее была названа сумма премиальных сборной Украины за выход на Евро. Игрокам и тренерам команды Андрея Шевченко досталось 4 миллиона долларов.

Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама