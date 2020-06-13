Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Очень запутанная история с тестами: итальянский клуб подаст в суд на эпатажного форварда за клевету

13 июня, 08:57

Елена Павлова Елена Павлова

Балотелли отказал Брешии в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон

Аутсайдер чемпионата Италии "Брешия" готовится подать в суд на своего нападающего Марио Балотелли, а также его агента Мино Райолу за клевету. Ранее скандальный итальянский футболист хотел пообщаться с порнозвездой во время карантина.

Райола обвинил в клуб из Ломбардии в дискриминации. По словам агента, итальянскому форварду не сделали ни одного теста на коронавирус, несмотря на требования лиги проверять каждого игрока. Сам Балотелли подтвердил слова агента. После этого на официальном сайте "Брешии" появилась информация, что клуб готов подать в суд на Балотелли и Райолу за клевету.

Читайте также: Итальянского нападающего с богатой историей оправдали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Реклама

Ранее сообщалось, что Балотелли отказал "Брешии" в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил форварду документ, извещающий его о том, что он уволен. В СМИ утверждалось, что причиной стал отказ Марио от физических тестов, которые футболисты обязаны проходить после длительных перерывов.

Марио Балотелли

Марио Балотелли / Фото: Reuters

В тренде
"Динамо" – "Александрия": онлайн ключевого матча 25-го тура чемпионата Украины

Сам Балотелли заявлял, что не появлялся на тренировках на данный момент последней команды Серии А из-за болезни и даже выслал в офис "Брешии" справку о своей недееспособности.

Реклама

Напомним, что итальянский форвард выступает за "Брешию" с лета 2019 года и принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил пять голов. Ранее мы рассказывали, что Марио Балотелли начал 2020 год с аварии. Его авто протаранило ворота пекарни. При этом машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио.

Смотрите, как Балотелли забивал в чемпионате Италии

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд иск тестирование клевета чемпионат Италии Марио Балотелли коронавирус Брешия Мино Райола

Источник: Football Italia

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемию
Врач футбольной команды рассказал, как спасал свой нос, работая в обычной больнице в пандемиюФутбол
Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критику
Шовковский помыл своего ежика зубной щеткой. И тут же попал под критикуФутбол
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
"Прирожденная бандитка": жена футболиста стала популярнее мужа благодаря откровенным фотоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять