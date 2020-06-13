Очень запутанная история с тестами: итальянский клуб подаст в суд на эпатажного форварда за клевету

Аутсайдер чемпионата Италии "Брешия" готовится подать в суд на своего нападающего Марио Балотелли, а также его агента Мино Райолу за клевету. Ранее скандальный итальянский футболист хотел пообщаться с порнозвездой во время карантина.

Райола обвинил в клуб из Ломбардии в дискриминации. По словам агента, итальянскому форварду не сделали ни одного теста на коронавирус, несмотря на требования лиги проверять каждого игрока. Сам Балотелли подтвердил слова агента. После этого на официальном сайте "Брешии" появилась информация, что клуб готов подать в суд на Балотелли и Райолу за клевету.

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Ранее сообщалось, что Балотелли отказал "Брешии" в расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Клуб направил форварду документ, извещающий его о том, что он уволен. В СМИ утверждалось, что причиной стал отказ Марио от физических тестов, которые футболисты обязаны проходить после длительных перерывов.

Марио Балотелли / Фото: Reuters

Сам Балотелли заявлял, что не появлялся на тренировках на данный момент последней команды Серии А из-за болезни и даже выслал в офис "Брешии" справку о своей недееспособности.

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Напомним, что итальянский форвард выступает за "Брешию" с лета 2019 года и принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил пять голов. Ранее мы рассказывали, что Марио Балотелли начал 2020 год с аварии. Его авто протаранило ворота пекарни. При этом машина футболиста, за рулем которой сидел его друг, пострадала больше, чем сам Марио.

Смотрите, как Балотелли забивал в чемпионате Италии

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