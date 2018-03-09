Очередная смерть в спорте: 18 летний французский футболист скончался во сне

Все матчи чемипоната Франции начнутся с минуты молчания в память об игроке

18-летний французский футболист "Тура" Томас Родригес скончался в ночь с четверга на пятницу. Причина смерти спортсмена пока не известна.

Французская лига отменила поединок "Тура" против "Валансьена", который должен был состояться 9 марта в рамках второго дивизиона Франции, а также встречи младших возрастных групп клуба, за которые выступал Родригес.

Также сообщается, что все матчи Лиги один и Лиги два начнутся с минуты молчания в память о футболисте.

Напомним, что 4 марта весь мир потрясла неожиданная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Проститься с футболистом пришло более 10 тысяч человек, в том числе все игроки "Ювентуса", прилетевшие на похороны прямо из Лондона.

Ранее мы сообщали, что призера Олимпиады-2012 Чон Чжэ Сона обнаружили мертвым дома. Три года назад спортсмену был поставлен диагноз аритмия, и иногда он жаловался на боли в груди.

Также мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра умер в Бразилии в возрасте 25 лет. У игрока произошел сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол.