Очередной экс-чиновник ФИФА отстранен после скандала с коррупцией

Бывший глава Конфедерации футбола Океании шесть с половиной лет не сможет заниматься спортивной деятельность

Фото: AFP

Очередной экс-чиновник ФИФА отстранен после скандала с коррупцией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a2f/dcc/5c7a2fdcc5628.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a2f/dcc/5c7a2fdcc5628.jpg 2019-03-02T09:26:05+02:00 Футбол Бывший глава Конфедерации футбола Океании шесть с половиной лет не сможет заниматься спортивной деятельность

Международная федерация футбола (ФИФА) на шесть с половиной лет отстранила экс-президента Конфедерации футбола Океании (OFC) Дэвида Чунга от любой деятельности, связанной с этим видом спорта.

Чунг был отстранен ФИФА за финансовые нарушения, связанные со строительством новой штаб-квартиры OFC в Окленде (Новая Зеландия) стоимостью 20 миллионов долларов. Комитет ФИФА по этике признал чиновника виновным в даче и получении взяток, а также в создании конфликта интересов. Отмечается, что бывший вице-президент ФИФА также был оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.

Чунг возглавлял OFC с 2011 года и покинул свой пост в апреле 2018 года на фоне обвинений в коррупции. Летом президентом OFC был избран представитель Вануату Ламберт Мэлток.

Ране мы писали, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер хочет расследования о делах нынешнего главы организации Джанни Инфантино.

По словам Блаттера, Комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении Инфантино в связи с информацией Football Leaks о том, что глава ФИФА прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити" .

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