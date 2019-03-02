Очередной экс-чиновник ФИФА отстранен после скандала с коррупцией
Бывший глава Конфедерации футбола Океании шесть с половиной лет не сможет заниматься спортивной деятельность
Международная федерация футбола (ФИФА) на шесть с половиной лет отстранила экс-президента Конфедерации футбола Океании (OFC) Дэвида Чунга от любой деятельности, связанной с этим видом спорта.
Чунг был отстранен ФИФА за финансовые нарушения, связанные со строительством новой штаб-квартиры OFC в Окленде (Новая Зеландия) стоимостью 20 миллионов долларов. Комитет ФИФА по этике признал чиновника виновным в даче и получении взяток, а также в создании конфликта интересов. Отмечается, что бывший вице-президент ФИФА также был оштрафован на 100 тысяч швейцарских франков.
Чунг возглавлял OFC с 2011 года и покинул свой пост в апреле 2018 года на фоне обвинений в коррупции. Летом президентом OFC был избран представитель Вануату Ламберт Мэлток.
Ране мы писали, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер хочет расследования о делах нынешнего главы организации Джанни Инфантино.
По словам Блаттера, Комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении Инфантино в связи с информацией Football Leaks о том, что глава ФИФА прикрывал финансовые махинации "ПСЖ" и "Манчестер Сити" .
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