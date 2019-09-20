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Очередной фейл Кариуса: Неудачник киевского финала Лиги чемпионов вновь опозорился

20 сентября, 10:52

Немецкий кипер снова привез гол в свои ворота

Лорис Кариус

Лорис Кариус / Фото: Getty Images

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В матче первого тура группового этапа Лиги Европы встретились "Слован" из Братиславы и "Бешикташ". Счет в этом поединке открыли хозяева благодаря грубейшей ошибке кипера – Лориса Кариуса.

В одном из эпизодов вратарь вылетел из ворот, но не рассчитал позицию и мяч перелетел его. Лорис пытался задеть мяч головой, но врезался в защитника.

Позже Кариус извинился за случившийся эпизод у себя в Instagram.

"Знаю, что эта игра причиняет боль команде и болельщикам. Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол. Я обязан был сыграть надежнее. После этого мы все еще могли выиграть. Всё пошло не по-нашему плану. Пожалуйста, давайте держаться вместе. Весь клуб. В этом сезоне будет еще много матчей. Нам нужна ваша поддержка прямо сейчас", – написал Лорис.

Это уже не первая глупая ошибка кипера. Голкипер стоял в воротах "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов против "Реала" в Киеве в 2018 году. Его ошибка стала решающей в матче, когда "Реалу" удалось забить.

Ляпы Кариуса в финале ЛЧ-2018

Напомним, накануне "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с поражения 0:3 от "Манчестер Сити". "После матча я сказал Гвардиоле, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них (играть) действительно тяжело, потому что они – одни из лучших", – заявил после своего дебюта в ЛЧ тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

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Бешикташ Лига Европы Слован Братислава Лорис Кариус

Источник: Сегодня|Спорт

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