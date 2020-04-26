"Очищение от карантина": форвард "Эвертона" наплевал на запрет, устроив дикую вечеринку с танцовщицами

Мойзе Кин решил, что законы не для него и вызвал гнев боссов клуба

20-летний форвард английского "Эвертона" Мойзе Кин нарушил условие карантина и вызвал гнев руководства клуба. По информации ряда британских СМИ, футболист устроил вечеринку в своей квартире в Чешире, пригласив друзей и девушек-танцовщиц. Ранее мы сообщали, что итальянский нападающий встречается с тайской красоткой, которая не знает поражений.

Так, в сеть слили фото из частной группы Snapchat с подписью "Очищение от карантина". На изображениях девушки танцуют и прикасаются к интимным местам мужчин, которые находятся рядом.

"Ясно, что Мойзе и его друзья не думали, что правила их тоже касаются. Вечеринка была дикой и продолжалась до раннего утра. Звездам Премьер-лиги платят огромные зарплаты за то, что они не работают. Этого должно быть достаточно, чтобі вызвать ярость у людей, которые теряют работу или вынуждены соглашаться на уменьшение зарплаты. Они думают, что они выше правил?", – заявил источник, близкий к итальянскому нападающему.

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Ливерпульский клуб тут же выступил с гневным заявлением по поводу поведения Кина: "Эвертон" потрясен, узнав об инциденте, в котором игрок первой команды проигнорировал указания правительства и политику клуба в отношении коронавируса". Мойзе, который получает 50 000 фунтов в неделю, грозит штраф. А, возможно, наказание будет еще более суровым.

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