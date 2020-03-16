Очки – огонь! И шапка с балабоном: фото Милевского, на котором его ни за что не узнать

Украинский лидер брестского "Динамо" Артем Милевский, несмотря на рекомендации ВОЗ избегать выходов в люди в условиях распространения коронавируса, в Минске решил нагрянуть в ресторан. Фото с меню в руках футболист выложил у себя в Instagram. Артема на нем не узнать – в шапке с балабоном, больших очках и без бороды. Вообще на себя не похож.
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"Опять вахта, – подписал фото Артем Милевский. – А вообще, главное – здоровья всем от души в этот непростой момент". На вопрос одного из подписчиков, что за сигарету-"невидимку" Миля держит в правой руке, Артем с юмором ответил: "Типа парламент". Еще один фолловер придумал альтернативную подпись к фото с осуществляющим заказ в ресторане Милевским: "Мне, пожалуйста, одно пиво и двести грамм водочки!"
В целом, новый образ Артема Милевского пришелся его подписчикам по вкусу. Вот их комментарии:
- Не узнать
- Не, ну красавела!
- Прям другой человек
- Профессор
- Очки – огонь!
- Какого дедушку ты раздел?
- Дружище, у тебя что, блохи???
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Ранее мы сообщали, что у клуба Милевского самый большой бюджет в Беларуси. По данным местных журналистов, чемпионский год стоил брестскому "Динамо" 10 млн долларов.
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