Очки – огонь! И шапка с балабоном: фото Милевского, на котором его ни за что не узнать

Футболист пренебрег советами не посещать общественные места и в смешном наряде отправился в ресторан

Украинский лидер брестского "Динамо" Артем Милевский, несмотря на рекомендации ВОЗ избегать выходов в люди в условиях распространения коронавируса, в Минске решил нагрянуть в ресторан. Фото с меню в руках футболист выложил у себя в Instagram. Артема на нем не узнать – в шапке с балабоном, больших очках и без бороды. Вообще на себя не похож.

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"Опять вахта, – подписал фото Артем Милевский. – А вообще, главное – здоровья всем от души в этот непростой момент". На вопрос одного из подписчиков, что за сигарету-"невидимку" Миля держит в правой руке, Артем с юмором ответил: "Типа парламент". Еще один фолловер придумал альтернативную подпись к фото с осуществляющим заказ в ресторане Милевским: "Мне, пожалуйста, одно пиво и двести грамм водочки!"

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В целом, новый образ Артема Милевского пришелся его подписчикам по вкусу. Вот их комментарии:

Не узнать

Не, ну красавела!

Прям другой человек

Профессор

Очки – огонь!

Какого дедушку ты раздел?

Дружище, у тебя что, блохи???

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Ранее мы сообщали, что у клуба Милевского самый большой бюджет в Беларуси. По данным местных журналистов, чемпионский год стоил брестскому "Динамо" 10 млн долларов.

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