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Очки – огонь! И шапка с балабоном: фото Милевского, на котором его ни за что не узнать

16 марта, 15:25

Богдан Юрков

Футболист пренебрег советами не посещать общественные места и в смешном наряде отправился в ресторан

Украинский лидер брестского "Динамо" Артем Милевский, несмотря на рекомендации ВОЗ избегать выходов в люди в условиях распространения коронавируса, в Минске решил нагрянуть в ресторан. Фото с меню в руках футболист выложил у себя в Instagram. Артема на нем не узнать – в шапке с балабоном, больших очках и без бороды. Вообще на себя не похож.

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"Опять вахта, – подписал фото Артем Милевский. – А вообще, главное – здоровья всем от души в этот непростой момент". На вопрос одного из подписчиков, что за сигарету-"невидимку" Миля держит в правой руке, Артем с юмором ответил: "Типа парламент". Еще один фолловер придумал альтернативную подпись к фото с осуществляющим заказ в ресторане Милевским: "Мне, пожалуйста, одно пиво и двести грамм водочки!"

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В целом, новый образ Артема Милевского пришелся его подписчикам по вкусу. Вот их комментарии:

  • Не узнать
  • Не, ну красавела!
  • Прям другой человек
  • Профессор
  • Очки – огонь!
  • Какого дедушку ты раздел?
  • Дружище, у тебя что, блохи???

Смотрите, как Милю поздравляли с чемпионством Беларуси

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Ранее мы сообщали, что у клуба Милевского самый большой бюджет в Беларуси. По данным местных журналистов, чемпионский год стоил брестскому "Динамо" 10 млн долларов.

Смотрите сюжет о скандальной карьере Милевского в Украине

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Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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