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Один из главных наставников в карьере Шевченко обвиняется в неуплате налогов

22 июня, 16:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Итальянский тренер нарушил закон, когда руководил мадридским "Реалом"

Главный тренер английского "Эвертона" Карло Анчелотти, которого Андрей Шевченко назвал одним из главных наставников в карьере, обвиняется в уклонении от налоговых обязательств в Испании, когда руководил мадридским "Реалом", сообщает Sky Sports.

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По данным источника, испанские правоохранительные органы утверждают, что в период с 2014 по 2015 год Ачелотти утаил информацию о доходах от имиджевых прав, чтобы уклониться от выплаты налогов на сумму 1 миллион евро.

Отметим, что подобным проступком в Испании отличились многие звезды футбола, в том числе Криштиану Роналду и Лионель Месси. Как мы писали ранее, Криштиану Роналду был осужден на 23 месяца условно. Он обвинялся в неуплате налогов на общую сумму порядка 14,8 миллиона евро.

Анчелотти возглавил "Эвертон" в декабре 2019 года. До этого специалист работал в "Наполи", мюнхенской "Баварии", мадридском "Реале", "Пари Сен-Жермен", лондонском "Челси" и других клубах.

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"Эвертон", набрав 38 очков в 30 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, которую возглавляет "Ливерпуль" (83).

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налоги чемпионат Англии Карло Анчелотти Эвертон

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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