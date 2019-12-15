Один из лидеров "Арсенал" распсиховался после замены: пострадала бутылка

Месут Озил был не очень доволен своей заменой

Месут Озил / Фото: AFP

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" — "Манчестер Сити" полузащитник хозяев Месут Озил эмоционально отреагировал на замену на 59-й минуте.

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Покинув поле, он подбросил свои перчатки и ударил по ним ногой. В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Ранее полузащитник высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае. В "Арсенале" сообщили, что не разделяют позицию Озила.

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Ранее мы писали, что руководство "Арсенала" нашло звездного тренера на замену Унаи Эмери. Испанец Луис Энрике якобы готов был приступить к работе в лондонском клубе, но уже возглавил сборную Испании.

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